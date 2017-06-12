«Локомотив-Кубань» проявляет интерес к Брайану Квейлу

В сезоне-2016/17 Квейл вместе с «Ольденбургом» вышел в финал чемпионата Германии. Центровой набирал по 14,6 очка и собирал по 6,4 подбора в среднем за игру.



В 2011 году Брайан выставил свою кандидатуру на драфт НБА, однако не был выбран ни одной командой лиги. С тех пор Квейл успел поиграть в национальных первенствах Турции, Бельгии и Германии. В прошлом году центровой был признан самым эффективным игроком немецкого чемпионата.