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https://sport.mail.ru/news/basketball/30049677/
12 июня 2017, 15:05 | Баскетбол | Чемпионат.com

«Локомотив-Кубань» проявляет интерес к Брайану Квейлу

По информации Sportando, «Локомотив-Кубань» заинтересован в услугах американского центрового Брайана Квейла.

В сезоне-2016/17 Квейл вместе с «Ольденбургом» вышел в финал чемпионата Германии. Центровой набирал по 14,6 очка и собирал по 6,4 подбора в среднем за игру.

В 2011 году Брайан выставил свою кандидатуру на драфт НБА, однако не был выбран ни одной командой лиги. С тех пор Квейл успел поиграть в национальных первенствах Турции, Бельгии и Германии. В прошлом году центровой был признан самым эффективным игроком немецкого чемпионата.
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