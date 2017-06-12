Кроссовки Майкла Джордана с ОИ-1984 проданы на аукционе за рекордную сумму
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Кроссовки легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана, в которых он выступал на Олимпиаде 1984 года в
Лос-Анджелесе, были проданы на аукционе за рекордную сумму — $190 373. Об этом сообщает агентство Reuters.
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На кроссовках также имеется автограф баскетболиста и сохранены оригинальные стельки. Эти кроссовки считаются последними, в которых Джордан выступал в качестве
На Играх в
В 2013 году кроссовки Джордана были проданы за $104 тыс., что на тот момент стало рекордом стоимости на аукционах для пары спортивных кроссовок. В них защитник «Чикаго» играл против «Юты» в победной финальной серии НБА сезона-1997/98.
Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998).
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