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12 июня 2017, 7:54 | Баскетбол | ТАСС

Кроссовки Майкла Джордана с ОИ-1984 проданы на аукционе за рекордную сумму

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Кроссовки легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана, в которых он выступал на Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе, были проданы на аукционе за рекордную сумму — $190 373. Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроссовки считающиеся последними в которых Джордан выступал в качестве <nobr>баскетболиста-любителя</nobr> были проданы за 190 373. Увеличить
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На кроссовках также имеется автограф баскетболиста и сохранены оригинальные стельки. Эти кроссовки считаются последними, в которых Джордан выступал в качестве баскетболиста-любителя. В октябре 1984 года Джордан дебютирует в составе «Чикаго» в Национальной баскетбольной ассоциации.

На Играх в Лос-Анджелесе американец, выступавший в майке с номером «9», был признан лучшим игроком турнира. Сборная США завоевала золотые награды Олимпиады, обыграв в финале команду Испании со счетом 96:65, а 21-летний Джордан набрал 20 очков в финальном матче.

В 2013 году кроссовки Джордана были проданы за $104 тыс., что на тот момент стало рекордом стоимости на аукционах для пары спортивных кроссовок. В них защитник «Чикаго» играл против «Юты» в победной финальной серии НБА сезона-1997/98.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998).
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