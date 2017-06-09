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https://sport.mail.ru/news/basketball/30032448/
9 июня 2017, 17:11 | Баскетбол | Р-Спорт

Баскетболистки сборной России обыграли белорусок на международном турнире в Греции

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Женская сборная России по баскетболу нанесла поражение команде Белоруссии в матче международного товарищеского турнира в Греции.

Встреча, прошедшая в пятницу в Патрах, завершилась победой россиянок со счетом 77:64 (17:22, 17:9, 20:23, 23:10).

Турнир проходил в рамках подготовки сборной к Евробаскету-2017, который пройдет в Чехии 16—25 июня. Ранее на турнире в Греции россиянки обыграли команду Украины (73:67) и уступили хозяйкам паркета гречанкам (74:76).
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Турнир в Греции. Женская сборная Беларуси уступила команде России, Алекс Бентли набрала 21 очко

Турнир в Греции. Женская сборная Беларуси уступила команде России, Алекс Бентли набрала 21 очко

Женская сборная Беларуси потерпела поражение от команды России в матче в рамках турнира в Греции — 64:77. Самой результативной в составе команды Натальи Трофимовой стала Алекс Бентли, которая набрала 21 очко. На счету Марии Поповой 17 баллов.
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