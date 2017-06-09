Баскетболистки сборной России обыграли белорусок на международном турнире в Греции

Встреча, прошедшая в пятницу в Патрах, завершилась победой россиянок со счетом 77:64 (17:22, 17:9, 20:23, 23:10).

Турнир проходил в рамках подготовки сборной к Евробаскету-2017, который пройдет в Чехии 16—25 июня . Ранее на турнире в Греции россиянки обыграли команду Украины (73:67) и уступили хозяйкам паркета гречанкам (74:76).