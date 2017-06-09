Баскетболистки сборной России обыграли белорусок на международном турнире в Греции
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт. Женская сборная России по баскетболу нанесла поражение команде Белоруссии в матче международного товарищеского турнира в Греции.
Встреча, прошедшая в пятницу в Патрах, завершилась победой россиянок со счетом 77:64 (17:22, 17:9, 20:23, 23:10).
Турнир проходил в рамках подготовки сборной к Евробаскету-2017, который пройдет в Чехии
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