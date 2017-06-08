Нандо Де Коло: Этот сезон — самый сложный
Защитник ЦСКА Нандо Де Коло — о победе над «Химками» в первом финальном матче Единой лиги ВТБ и втором Призе Гомельского в своей карьере.
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Видимо, что-то случилось...
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— Что случилось в последней четверти? «Химки» набрали 37 очков, чуть счет не сравняли…
— Не хочу об этом. Хочу о матче в целом. Мы здорово начали, очень агрессивно действовали в нападении, сумели прикрыть лидера другой команды и далеко оторвались. Что было потом… Это повод для разбора внутри команды. Главное — ЦСКА победил и повел в серии. Вот и все, — пожимает плечами Де Коло.
— Вы второй год подряд получаете приз имени Гомельского. Ощущения от награды?
— Всегда говорил: любой индивидуальный приз для меня — всего лишь бонус. Главное — это победы команды. Без них любые кубки теряют смысл. Хотя, конечно, всегда приятно, когда твою игру отмечают. Тем более — главные тренеры клубов.
— Где храните свои призы?
— Одного места нет. Если вы о комнате с кубками — ничего подобного я пока не сделал, — смеется Де Коло. — Часть наград у меня в Москве, часть — во Франции,
— Прошлый сезон вы назвали лучшим в своей карьере. Нынешний сложился не так удачно?
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— Это если говорить о команде. А если — только о собственной игре?
— Не могу судить, стал я лучше или нет. Точно могу сказать, что этот сезон выдался очень тяжелым. В НБА играешь больше матчей, но там за весь сезон можно провести всего три тренировки… Здесь же мы тренируемся постоянно, выступаем в разных турнирах, очень много летаем, и это физически тяжело переносить. В этом году у меня была серьезная травма ноги,
КТО ПОЛУЧАЕТ ПРИЗ ГОМЕЛЬСКОГО?
Приз имени Александра Гомельского был учрежден «Советским спортом» и сыном великого тренера Владимиром Гомельским в 2008 году. В течение сезона тренеры всех российских команд и наш эксперт называют тройку лучших по их мнению игроков отечественных клубов, проявивших себя в Единой лиге ВТБ, Кубке России и в еврокубках. За первое место игрок получает три очка, за второе — два, за третье — одно. При этом баллы каждый месяц суммируются, а награждение традиционно происходит на одной из игр финальной серии Лиги ВТБ.
За десять лет лауреатами Приза имени Гомельского становилось восемь баскетболистов. Чаще всего это были игроки ЦСКА: Виктор Хряпа и Нандо Де Коло (оба — дважды), Андрей Кириленко, Джон Роберт Холден и Рамунас Шишкаусас.
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