Антонов: Баскетболисты ЦСКА уделили особое внимание опеке Шведа
МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты столичного ЦСКА уделили особое внимание опеке защитника подмосковных «Химок» Алексея Шведа в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Об этом журналистам заявил форвард ЦСКА Семен Антонов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В первой игре финальной серии ЦСКА на своей площадке обыграл «Химки» со счетом 94:88.
«Мы провели хорошую игру, сыграли как настоящая команда. Знали, что основная угроза будет исходить от Алексея Шведа, поэтому уделили его опеке особое внимание», — сказал Антонов, набравший в матче 16 очков.
«У меня пошла игра. Тренер доверил и удалось хорошо войти в ритм игры. Поэтому такая хорошая результативность», — добавил форвард.
Второй матч серии пройдет в Москве 10 июня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter