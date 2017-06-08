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8 июня 2017, 22:55 | Баскетбол | ТАСС

Антонов: Баскетболисты ЦСКА уделили особое внимание опеке Шведа

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты столичного ЦСКА уделили особое внимание опеке защитника подмосковных «Химок» Алексея Шведа в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Об этом журналистам заявил форвард ЦСКА Семен Антонов.

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В первой игре финальной серии ЦСКА на своей площадке обыграл «Химки» со счетом 94:88.

«Мы провели хорошую игру, сыграли как настоящая команда. Знали, что основная угроза будет исходить от Алексея Шведа, поэтому уделили его опеке особое внимание», — сказал Антонов, набравший в матче 16 очков.

«У меня пошла игра. Тренер доверил и удалось хорошо войти в ритм игры. Поэтому такая хорошая результативность», — добавил форвард.

Второй матч серии пройдет в Москве 10 июня.
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