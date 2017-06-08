Иванов: Баскетболисты ЦСКА сыграли в своем стиле, едва не упустив победу над «Химками»
МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты столичного ЦСКА сыграли в своем стиле, едва не упустив преимущество в первой игре финальной серии Единой лиги ВТБ над подмосковными «Химками. Об этом ТАСС рассказал почетный президент турнира Сергей Иванов.
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В первой игре финальной серии до трех побед ЦСКА на своей площадке обыграл «Химки» со счетом 94:88.
«ЦСКА сыграл в своем стиле. Еще бы пара минут, и преимущество в 28 очков — как корова языком слизнула, — сказал Иванов. — Будет ли интрига в финальной серии? Не знаю, игра есть игра, но у ЦСКА подлиннее скамейка».
Второй матч серии пройдет в Москве 10 июня.
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