Иванов: Баскетболисты ЦСКА сыграли в своем стиле, едва не упустив победу над «Химками»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первой игре финальной серии до трех побед ЦСКА на своей площадке обыграл «Химки» со счетом 94:88.

«ЦСКА сыграл в своем стиле. Еще бы пара минут, и преимущество в 28 очков — как корова языком слизнула, — сказал Иванов. — Будет ли интрига в финальной серии? Не знаю, игра есть игра, но у ЦСКА подлиннее скамейка».

Второй матч серии пройдет в Москве 10 июня.