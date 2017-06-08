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8 июня 2017, 22:13 | Баскетбол | ТАСС

Иванов: Баскетболисты ЦСКА сыграли в своем стиле, едва не упустив победу над «Химками»

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты столичного ЦСКА сыграли в своем стиле, едва не упустив преимущество в первой игре финальной серии Единой лиги ВТБ над подмосковными «Химками. Об этом ТАСС рассказал почетный президент турнира Сергей Иванов.

В первой игре финальной серии Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> ЦСКА на своей площадке обыграл Химки со счетом 94:88. Увеличить
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В первой игре финальной серии до трех побед ЦСКА на своей площадке обыграл «Химки» со счетом 94:88.

«ЦСКА сыграл в своем стиле. Еще бы пара минут, и преимущество в 28 очков — как корова языком слизнула, — сказал Иванов. — Будет ли интрига в финальной серии? Не знаю, игра есть игра, но у ЦСКА подлиннее скамейка».

Второй матч серии пройдет в Москве 10 июня.
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Базаревич: Преимущество ЦСКА над «Химками» в финале Единой лиги ВТБ велико

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Преимущество столичного ЦСКА над подмосковными «Химками» в финальной серии Единой лиги ВТБ слишком велико, поэтому не чувствуется интриги. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер мужской сборной России Серей Базаревич.
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