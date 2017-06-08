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8 июня 2017, 21:44 | Баскетбол | ТАСС

ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финала баскетбольной Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА дома одержал победу над подмосковными «Химками» со счетом 94:88 в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

ЦСКА обыграл Химки в первом матче финала баскетбольной Единой лиги ВТБ - Фото Увеличить
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Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо де Коло, в его активе 21 очко.

Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу ЦСКА.

Следующий матч пройдет 10 июня также в Москве.
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