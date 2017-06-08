Базаревич: Преимущество ЦСКА над «Химками» в финале Единой лиги ВТБ велико
МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Преимущество столичного ЦСКА над подмосковными «Химками» в финальной серии Единой лиги ВТБ слишком велико, поэтому не чувствуется интриги. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер мужской сборной России Серей Базаревич.
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В первой игре финальной серии до трех побед ЦСКА дома обыграл «Химки» со счетом 94:88.
«Пока что не чувствуется, что это финальная серия. Нерв только по поводу судей есть, а не по поводу игры, — сказал Базаревич. — Хотелось бы больше эмоций от финала Единой лиги. У ЦСКА слишком большое преимущество над “Химками”, и когда армейцы отрываются в счете — очень расслабляются».
Второй матч серии пройдет в Москве 10 июня.
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