Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/30022811/
8 июня 2017, 21:46 | Баскетбол | ТАСС

Базаревич: Преимущество ЦСКА над «Химками» в финале Единой лиги ВТБ велико

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Преимущество столичного ЦСКА над подмосковными «Химками» в финальной серии Единой лиги ВТБ слишком велико, поэтому не чувствуется интриги. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер мужской сборной России Серей Базаревич.

Главный тренер сборной России отметил что от финальной серии ему хотелось бы получить больше эмоций. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первой игре финальной серии до трех побед ЦСКА дома обыграл «Химки» со счетом 94:88.

«Пока что не чувствуется, что это финальная серия. Нерв только по поводу судей есть, а не по поводу игры, — сказал Базаревич. — Хотелось бы больше эмоций от финала Единой лиги. У ЦСКА слишком большое преимущество над “Химками”, и когда армейцы отрываются в счете — очень расслабляются».

Второй матч серии пройдет в Москве 10 июня.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Иванов: Баскетболисты ЦСКА сыграли в своем стиле, едва не упустив победу над «Химками»

Иванов: Баскетболисты ЦСКА сыграли в своем стиле, едва не упустив победу над «Химками»

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты столичного ЦСКА сыграли в своем стиле, едва не упустив преимущество в первой игре финальной серии Единой лиги ВТБ над подмосковными «Химками. Об этом ТАСС рассказал почетный президент турнира Сергей Иванов.
Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Бабаев: "Спартак" и ЦСКА в РФПЛ сезона-2017/18 встретятся 13 августа и 10 декабря

Марио Фернандес получил право выступать за сборную России по футболу

Чилийские болельщики получат в подарок памятные сувениры перед матчем с командой России