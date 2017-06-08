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https://sport.mail.ru/news/basketball/30022552/
8 июня 2017, 21:02 | Баскетбол | Р-Спорт

Райан Тулсон покинул петербургский «Зенит» по истечению контракта

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт. Баскетболист Райан Тулсон покинул петербургский «Зенит», сообщается на официальном сайте бронзовых призеров Единой лиги ВТБ.

Баскетболист <span class=error>Райан</span> <span class=error>Тулсон</span> покинул петербургский Зенит сообщается на официальном сайте бронзовых призеров Единой лиги <span class=error>ВТБ</span>. Увеличить
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Как сообщается, у американского защитника истек срок контракта с «Зенитом», и стороны не стали продлевать сотрудничество.

Тулсон выступал за «Зенит» с 2015 года и дважды вместе с петербургской командой выигрывал бронзовые медали Единой лиги ВТБ — в сезонах-2015/16 и 2016/17. В нынешнем сезоне американец провел 35 игр, набирая в среднем 14,1 очка, совершая 2,3 подбора и 2,8 передачи.

«Баскетбольная команда “Зенит” благодарит Райана за его игру и профессионализм, которые он демонстрировал на протяжении всего сезона, и желает ему успехов в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».
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