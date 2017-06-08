Райан Тулсон покинул петербургский «Зенит» по истечению контракта

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Как сообщается, у американского защитника истек срок контракта с «Зенитом», и стороны не стали продлевать сотрудничество.

Тулсон выступал за «Зенит» с 2015 года и дважды вместе с петербургской командой выигрывал бронзовые медали Единой лиги ВТБ — в сезонах-2015/16 и 2016/17. В нынешнем сезоне американец провел 35 игр, набирая в среднем 14,1 очка, совершая 2,3 подбора и 2,8 передачи.