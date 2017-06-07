Барцокас отправлен в отставку с поста главного тренера БК «Барселона»
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт. Греческий специалист Георгиос Барцокас отправлен в отставку с поста главного тренера баскетбольного клуба «Барселона», сообщается на сайте «сине-гранатовых».
Бывший главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Барцокас возглавил «Барселону» летом 2016 года, подписав контракт на три года. В сезоне-2016/17 под руководством греческого специалиста «Барса» стала 11-й в регулярном чемпионате Евролиги и вылетела из борьбы за чемпионство в Испании на стадии ¼ финала (впервые с сезона-2004/05).
Ранее генеральный менеджер «Барселоны» Начо Родригез заявил, что все в команде будут упорно трудиться, чтобы восстановить престиж клуба.
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