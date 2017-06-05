Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/29979638/
5 июня 2017, 11:08 | Баскетбол | БЕЛТА

Баскетболисты сборной Беларуси победили студенческую команду США на турнире в Польше

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты мужской сборной Беларуси победно завершили турнир в польском Белостоке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>5 июня Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Баскетболисты мужской сборной <span class=error>Беларуси</span> победно завершили турнир в польском Белостоке сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В заключительном спарринге против команды из выпускников американских университетов белорусы выиграли со счетом 96:92 (24:20, 26:26, 21:25, 25:21). Первую встречу против студентов США команда Александра Крутикова проиграла 76:95, а во второй взяла верх со счетом 85:74. После завершения соревнований в Белостоке наставник белорусской дружины отметил, что турнир оказался очень полезным в плане подготовки игроков к официальным стартам. По мнению Александра Крутикова, его подопечные после стартового поражения от американцев проявили волю к победе и показали, что могут показывать хорошую игру с сильными амбициозными соперниками.

Через два месяца сборной Беларуси предстоит стартовать в предварительном раунде квалификации чемпионата мира-2019. Соперниками белорусов в отборочной группе С будут команды Болгарии (5 и 16 августа) и Португалии (9 и 19 августа). В следующий этап выйдут две лучшие дружины.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
Гороскоп на июнь 2017 года для всех знаков зодиака
Мешок с человеческими останками найден на поле в Рогачевском районе
Гороскоп на июнь 2017 года для всех знаков зодиака