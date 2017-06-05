Баскетболисты сборной Беларуси победили студенческую команду США на турнире в Польше

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В заключительном спарринге против команды из выпускников американских университетов белорусы выиграли со счетом 96:92 (24:20, 26:26, 21:25, 25:21). Первую встречу против студентов США команда Александра Крутикова проиграла 76:95, а во второй взяла верх со счетом 85:74. После завершения соревнований в Белостоке наставник белорусской дружины отметил, что турнир оказался очень полезным в плане подготовки игроков к официальным стартам. По мнению Александра Крутикова, его подопечные после стартового поражения от американцев проявили волю к победе и показали, что могут показывать хорошую игру с сильными амбициозными соперниками.

Через два месяца сборной Беларуси предстоит стартовать в предварительном раунде квалификации чемпионата мира-2019. Соперниками белорусов в отборочной группе С будут команды Болгарии (5 и 16 августа) и Португалии (9 и 19 августа). В следующий этап выйдут две лучшие дружины.