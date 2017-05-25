Баскетболисты ВЭФа в пятый раз в истории победили в чемпионате Латвии

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ВЭФ в четверг в четвертом матче финальной серии обыграл «Вентспилс» из одноименного города со счетом 78:69 (27:17, 10:15, 23:15, 18:22).