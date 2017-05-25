«Надежду» покинули 9 баскетболисток, которым на смену пришли 7 новичков

Из состава прошлого сезона в команде остались только Анастасия Шилова, Жосселина Майга и Светлана Крамар. Клуб покинули Елена Беглова и Татьяна Петрушина (перешли в УГМК Екатеринбург), Наталья Жедик («Динамо» Курск), Тиффани Митчелл («АГУ Спор», Турция), Кристина Оувина («Бурж», Франция), Аманда Базокоу («УСК Прага», Чехия), Элизабет Уильямс (чемпионат Китая), Людмила Сапова (пока без клуба) и Наталья Анойкина, которая приняла решение приостановить карьеру минимум на год.

Клуб пополнят Екатерина Федоренкова («Манн Фильтер», Испания; «Бембибрэ», Испания), Яна Дегтярская (МБА Москва), Мария Черепанова (УГМК), Ксения Тихоненко («Динамо» Москва), Сандра Игуэравида («Висла», Польша), Эмма Кэннон («Вологда-Чеваката» Вологда; «Финикс Меркьюри», WNBA) и Алекс Бентли («Адана АСКИ» Турция; «Коннектикут Сан» WNBA). Также сообщается, что ведутся переговоры еще с двумя игроками. В ближайшее время состав «Надежды» пополнят еще один легионер и россиянка.

«Мы знакомы практически со всеми игроками. Знаем их потенциал и вместе с ними будем двигаться только вперед, я в этом уверен. Что касается Мароша Ковачика. Это очень перспективный специалист, одинаково хорошо работающий как с опытными, так и с молодыми баскетболистками. Мы видели его работу в “Кошице”, где он сумел создать боеспособный коллектив, не имея в наличии звезд. Мы также наблюдали, как он в январе принял “Полковице” и поставил польской команде очень добротную игру», — сообщил директор «Надежды» Олег Храмкин.

Готовиться к новому сезону «Надежда» начнет в начале августа на сборе в Оренбурге. В ходе подготовительного процесса клуб примет участие в предсезонных турнирах.