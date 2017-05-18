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https://sport.mail.ru/news/basketball/29784634/
18 мая 2017, 12:25 | Баскетбол | «Прессбол»

Максим Рыженков переизбран председателем федерации

Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков на внеочередной отчетно-выборной конференции единогласно переизбран на новый срок. Информацию передает корреспондент pressball.by Николай Иванов. Рыженков возглавил БФБ в сентябре 2014 года.

Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим <span class=error>Рыженков</span> на внеочередной <nobr>отчетно-выборной</nobr> конференции единогласно переизбран на новый срок. Информацию передает корреспондент pressball.by Николай <span class=error>Иванов</span>. <span class=error>Рыженков</span> возглавил <span class=error>БФБ</span> в сентябре 2014 года. Увеличить
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Ранее альтернативными кандидатами на председательское кресло назывались спортивный директор «Цмокау» Егор Мещеряков и олимпийская чемпионка Ирина Сумникова. Максим Рыженков: есть прогресс в подготовке сборных.

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