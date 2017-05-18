Максим Рыженков переизбран председателем федерации
Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков на внеочередной
отчетно-выборной конференции единогласно переизбран на новый срок. Информацию передает корреспондент pressball.by Николай Иванов. Рыженков возглавил БФБ в сентябре 2014 года.
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Ранее альтернативными кандидатами на председательское кресло назывались спортивный директор «Цмокау» Егор Мещеряков и олимпийская чемпионка Ирина Сумникова. Максим Рыженков: есть прогресс в подготовке сборных.
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