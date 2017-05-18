Главным тренером БК «Динамо» вновь стал Борис Соколовский
У баскетбольного клуба «Динамо» — новый тренер. Им стал Борис Соколовский. Специалист хорошо известен новосибирским болельщикам — он уже дважды стоял у руля команды.
— Назначение главного тренера Соколовского не случайно, это опытный тренер, бронзовый призер олимпиады, двукратный чемпион Европы, и, конечно же, он очень чувствует игроков. Вроде бы опытные игроки, но все равно к ним нужен тонкий подход. Поэтому в этом сезоне мы пригласили опытного, знающего тренера, — сообщила президент ЖБК «Динамо», олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Минх.
Соколовский уже работал с командой в сезонах 2009, 2011, 2013 и 2014 годов. Лето нынешнего года специалист проведет в роли помощника главного тренера мужской сборной страны и приступит к непосредственному руководству «Динамо» после окончания чемпионата Европы.
Кстати, нынешний главный тренер команды Дмитрий Шумихин останется работать в клубе в роли старшего тренера.
Началась и комплектация состава. Известно, что «Динамо» покинет легионерка Тамара Тэтхем, а также ряд российских игроков — Аделина Обайбурова, Марина Рявкина, Елизавета Комарова и Анастасия Точилова. Зато клуб объявил о заключении контрактов с двумя игроками — Елизаветой Братчиковой, которая в прошлом сезоне выступала в составе МБА, и Вероникой Дорошевой.
— Мы подписали два новых контракта, один из них — с Вероникой Дорошевой, она у нас чемпионка первенства Европы, она чемпионка Евролиги и серебряный призер чемпионата России. Она охотно согласилась у нас играть, — сообщила Ирина Минх.
Подготовку к новому сезону, который стартует в октябре, «Динамо» начнет в конце лета, в августе. Тогда и будет известен окончательный состав команды.
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