Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/29765002/
16 мая 2017, 21:57 | Баскетбол | Спорт-Экспресс

СМИ: Теодосич хочет заработать 30 миллионов долларов за три года в НБА

Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич поставил условия клубам НБА, сообщает Nets Daily. 30-летний серб хочет получить контракт на три года с зарплатой в 25−30 миллионов долларов.

Разыгрывающий ЦСКА <span class=error>Милош</span> <span class=error>Теодосич</span> поставил условия клубам <span class=error>НБА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что контракт Теодосича с армейцами истекает 1 июля 2017 года. Ранее сообщалось, что серьезный интерес к Теодосичу проявляют «Бруклин» и «Сакраменто». В этом сезоне серб провел 15 матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, в среднем набирая по 10,5 очка, делая по 6,5 передач за игру. За ЦСКА он играет с 2014 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
15 мая

Страшная травма игрока "Спартака". Подробности

В сборной России они не нужны - их не взяли на Кубок конфедераций

Самый нелепый гол чемпионата мира