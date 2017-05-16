СМИ: Теодосич хочет заработать 30 миллионов долларов за три года в НБА
Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич поставил условия клубам НБА, сообщает Nets Daily. 30-летний серб хочет получить контракт на три года с зарплатой в 25−30 миллионов долларов.
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Напомним, что контракт Теодосича с армейцами истекает 1 июля 2017 года. Ранее сообщалось, что серьезный интерес к Теодосичу проявляют «Бруклин» и «Сакраменто». В этом сезоне серб провел 15 матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, в среднем набирая по 10,5 очка, делая по 6,5 передач за игру. За ЦСКА он играет с 2014 года.
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