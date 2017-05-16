Мария Филончик: 12 мая суд удовлетворил иск клуба о выселении меня из квартиры

12 мая 2017 года суд вынес решение не удовлетворить мой иск и выселить из квартиры. Что делать дальше? Собираюсь обжаловать приговор, больше ничего не остается. За свое собираюсь биться, считаю, жилье заработала честно. Ведь не прошу его за то, что я красивая и хорошая. Хочу, чтобы клуб, город, облисполком выполнили перед мной обязательства. Я свои выполнила. Не я же составляла контракт, печатала его и предлагала условия, а именно клуб. По сути, шанс получения квартиры только и удерживал меня в Гродно.



Какова аргументация отказа? Мол, законы поменялись и мы не при чем. А мне не хочется свое отдавать. Ведь три года отыграла с полной самоотдачей и мыслью о жилье. Сама не из Гродно, но выступала в разных возрастах от звонка до звонка двенадцать лет! И, пожалуй, не так уж плохо, чтобы со мной так поступать….