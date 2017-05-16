Мария Филончик: 12 мая суд удовлетворил иск клуба о выселении меня из квартиры
Баскетболистка сборной Беларуси Мария Филончик в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5» призналась, что суд вынес решение в пользу клуба по иску о выселении ее из квартиры.
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Видимо, что-то случилось...
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12 мая 2017 года суд вынес решение не удовлетворить мой иск и выселить из квартиры. Что делать дальше? Собираюсь обжаловать приговор, больше ничего не остается. За свое собираюсь биться, считаю, жилье заработала честно. Ведь не прошу его за то, что я красивая и хорошая. Хочу, чтобы клуб, город, облисполком выполнили перед мной обязательства. Я свои выполнила. Не я же составляла контракт, печатала его и предлагала условия, а именно клуб. По сути, шанс получения квартиры только и удерживал меня в Гродно.
Какова аргументация отказа? Мол, законы поменялись и мы не при чем. А мне не хочется свое отдавать. Ведь три года отыграла с полной самоотдачей и мыслью о жилье. Сама не из Гродно, но выступала в разных возрастах от звонка до звонка двенадцать лет! И, пожалуй, не так уж плохо, чтобы со мной так поступать….
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