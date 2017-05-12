Минские «Цмокi» разгромили «Гродно-93» в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу

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Действующие чемпионы Беларуси баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в первом гостевом поединке разгромили «Гродно-93» со счетом 107:68 (37:16, 27:18, 19:18, 24:16). Самым результативным в составе победителей стал Павел Ульянко, набравший 22 очка, у проигравших лучшим снайпером был Вячеслав Корж, в активе которого 15 баллов. Вторая встреча также пройдет в Гродно, 13 мая. Нынешние финалисты национального первенства имеют в своем активе по 8 чемпионских титулов, причем минчане неизменно побеждают последние 8 лет. Баскетболисты «Гродно-93» свое последнее золото завоевали в 2004 году.

В борьбе за бронзу 25-го чемпионата страны баскетболисты могилевского «Борисфена» в упорной борьбе одолели сегодня на своей площадке витебский «Рубон» с разницей в 3 очка — 83:80 (19:17, 24:26, 21:24, 19:13). Завтра соискатели бронзовых наград вновь встретятся в могилевском спорткомплексе «Олимпиец».

Медальные серии продлятся до трех викторий одной из команд.