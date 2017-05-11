Обнародована символическая сборная украинской баскетбольной Суперлиги

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Лучшим первым номером стал Генри Дугат из Будивельника, который в среднем за сезон набирал почти 15 баллов, собирал 3.8 подбора и выполнял чуть больше четырех ассистов за игру.

Атакующим защитником сборной названо Джейми Смита из Химика. На счету американца 18.4 набранного балла, 2.3 подбора и 4.5 результативной передачи в среднем за сезон.

Лучшим легким форвардом признано еще одного американца из Будивельника — Ди Джея Стивенса. Его показатели за сезон: 13.1 балла, 5.9 подбора.

Лучшим четвертым номером стал украинец Станислав Тимофеенко из Днепра. На его счету 16.1 набранного балла, не более восьми подборов и три ассиста в среднем за матч.

Центровым в символической сборной был выбран игрок Будивельника Михаил Анисимов. На счету Михаила 11.6 балла, 5.3 подбора и почти два ассиста в среднем за игру.