Башминов: «Парма» точно выступит в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне

«Год прошёл для нас в сложной борьбе с нотками негатива по итогам сезона. Несмотря на всё это, команда боролась, было очень много матчей, в которых была реальная возможность обыграть соперника. В целом результат с одной победой никого не устраивает. Есть ещё один турнир, в котором мы принимали участие, — Кубок России. В этом турнире мы ставили задачу повторить прошлогодний успех. Заняли в нём третье место. Для кого-то, может быть, это предел мечтаний, но точно не для нас. Если говорить о положительных моментах в сезоне, то отмечу, что все три команды, основной состав, молодёжный и ДЮБЛ, дали кандидатов в национальные сборные страны. Я считаю, что это плод хорошей работы всего коллектива, так как для нас одним из приоритетов являлся упор на собственных воспитанников.

Что касается вопроса про следующий сезон, то могу сказать, что он точно состоится. Не буду апеллировать точными цифрами, но поддержка со стороны краевых и городских властей, спонсоров будет, и тот финансовый минимум, который установила Единая лига ВТБ, мы выполним. Более того, наш бюджет предполагается на более высоком уровне. Окончательную цифру мы назовём перед заседанием лиги, потому что работа по этому вопросу продолжается. Надеюсь, нас ждёт стабильное, хорошее будущее. Почему говорю об этом с уверенностью, потому что сложно не заметить интереса к баскетболу в крае. Об этом говорит и самая высокая посещаемость в Единой лиге ВТБ — это наша главная победа. Огромная благодарность за это нашим болельщикам! Уверен, что если к этому добавить несколько побед, то посещаемость ещё больше возрастёт, — приводит слова Башминова пресс-служба клуба.