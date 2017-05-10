«Енисей» проиграл «Химкам» и завершил борьбу в Единой Лиге ВТБ

Баскетболисты «Енисея» не смогли пробиться в полуфинал Единой Лиги ВТБ. Это стало известно после третьего матча четвертьфинальной серии с подмосковными «Химками», который прошел 9 мая в Красноярске.

Игра началась в равной и обоюдоострой борьбе, однако ближе к большому перерыву гости оторвались в счете и к большому перерыву создали комфортный перевес в 10 очков — 49:39. Во второй половине матча «Химки» продолжили наращивать свое преимущество и в итоге выиграли с разницей в 21 очко — 89:68.

Благодаря очередному успеху подмосковные баскетболисты выиграли серию до трех побед со счетом 3:0. В полуфинале «Химки» сыграют с петербургским «Зенитом», который также в трех матчах переиграл рижский ВЭФ.

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов признался, чего не хватило его команде для продолжения борьбы в серии.

«Мы за несколько игр до конца регулярного чемпионата заняли шестое место. Это очень хороший результат. Пять команд, которые заняли места выше нас — это команды очень мощные, и для того, чтобы преодолеть одну из них в плей-офф, нам нужно было совершить подвиг.

В первой игре серии мы были к этому близки, однако нам помешали травмы игроков. Нескольких баскетболистов нам не хватило для большей глубины «скамейки», и это повлияло на нашу ротацию. Когда Фрэнк Элегар получил травму в первой игре, нам стало еще тяжелее. Однако наши лидеры продолжали бороться до конца. Когда 30-летний мужчина на скамейке серьезно расстраивается — это показатель нашего отношения к делу, — сказал Окулов после матча.

Добавим, по итогам сезона форварда «Енисея» Сулеймана Браймоха признали лучшим «шестым» игроком — баскетболистом, усиливающим игру со скамейки. В регулярном чемпионате Лиги ВТБ красноярский легионер провел 24 матча, в которых в среднем набирал по 13 очков. Награждение состоялось перед матчем — приз игроку вручил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.