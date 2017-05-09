Итудис: Если будешь о чём-то жалеть, потеряешь смысл жизни
Димитрис Итудис — о начале карьеры в 21 год, атмосфере в ЦСКА, жизненных уроках и тренерской философии.
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Перед решающими матчами Евролиги главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис традиционно ответил на вопросы журналистов о предстоящем «Финале четырёх» и проделанной работе за последние 7 месяцев. Как всегда, детально разобрав все текущие моменты, связанные с жизнью клуба, греческий специалист согласился задержаться на 15 минут, чтобы немного отвлечься и пройтись по главным этапам карьеры, которая через 8−10 лет вполне будет считаться легендарной.
«С гордостью могу заявить, что я в деле вот уже 27 лет, но мне
— Многие до сих пор не знают, что, несмотря на небольшой стаж в качестве главного тренера, путь в профессии вы начали очень рано.
— В первую очередь я очень горжусь, что играл в баскетбол. Выступал в региональных лигах и, так же как и все, набирал очки, пахал в защите, подворачивал голеностопы, дрался. У меня были отличные тренеры и учителя. Да, я не выступал на профессиональном уровне и, когда понял, что не смогу до него дорасти, отправился в Загреб, чтобы учиться баскетболу у лучших. Мне очень повезло работать, общаться и обмениваться идеями с такими великими тренерами, как Душан Ивкович и Желько Обрадович. В баскетбольном клубе «Загреб» Бошко Божич дал мне колоссальную свободу, когда я был самым молодым тренером в хорватской лиге в возрасте 21 года. Там мне довелось работать с такими великими игроками, как Горан Собин и Желько Поляк, которые выигрывали Кубок европейских чемпионов с «Югопластикой». И, несмотря на то что им было уже по 35 лет, они относились ко мне с уважением, потому что видели: я обладаю знаниями и у меня есть страсть к игре.
Затем мне выдалась отличная возможность тренировать в ПАОКе, когда там играл Предраг Стоякович и ещё несколько игроков, которые потом оказались в НБА. Некоторое время я побыл в «Паниониосе», а затем, разумеется, попал в «Панатинаикос». Можно много и долго говорить, но на самом деле, если вы хотите стать хорошим тренером, все зависит от вашего отношения к игре. Как вы развиваете мышление, анализируя игровые ситуации, как взаимодействуете с игроками, чтобы помочь им и получить взаимное уважение. Когда был молодым специалистом, передо мной стояла одна цель — никогда не оставаться без ответов. Не важно, идёт ли речь о тактике или жизненной ситуации. С гордостью могу заявить, что в деле я вот уже 27 лет, но мне
— Какой сезон был самым сложным?
— Наверное, это не имеет отношения к баскетболу. Сложнее всего мне было, скорее всего, лет в 12, когда только предстояло преодолеть все жизненные трудности, начать принимать правильные решения в жизни. Я счастлив, что вырос в не самой лёгкой среде и видел, как усердно работают отец и мать. Благодарен им за всю помощь и за то, что дали мне хорошее образование. Какие ещё сложные моменты в жизни? Хм… Их было много. Но главное, что они делают тебя только сильнее и мудрее. Я не могу жаловаться на жизнь. Конечно, как и у всех, у меня были взлёты и падения. Но я встретил много отличных людей, у меня прекрасные жена и дочь. Вот это имеет самое большое значение.
— Насколько легко вам дался переход от роли ассистента в «Панатинаикосе» к полноценной работе главного тренера в «Банвите»?
— Вы наверняка знаете, что в «Пао» у меня была большая свобода при Желько Обрадовиче. Эта свобода придала мне уверенности в собственных силах. Насколько легко дался переход? Знаете, я не высокомерный человек, очень далёк от этого, но должен сказать, что он действительно дался легко. От «Банвита» у меня остались только хорошие воспоминания и множество друзей. Несмотря на то что контракт с клубом был подписан на 3 года, они спокойно отпустили меня в ЦСКА. Для меня эта ситуация была необычной с точки зрения развития клуба. Тогда он только поднимался и только начинал бороться за титулы. Кстати, я очень счастлив, что они завоевали Кубок Турции и вышли в финал Лиги чемпионов. Переход получился лёгким ещё и потому, что со мной была семья и мой отличный помощник Андреас, с которым мы работаем вот уже на протяжении 10 лет.
— За годы, проведённые в ЦСКА, вы ни о чём ни разу серьёзно не пожалели?
— Сожаления? Не думаю, что вообще о
Поверьте, игрокам нелегко. Они всегда думают о своей роли в команде, об игровом времени, поэтому я всегда говорю, что наши победы — это в первую очередь их заслуги. Мне очень повезло работать с такими игроками и с таким менеджментом. Так что нет, я ни о чём не жалею. Получаю ли жизненные уроки, которые помогают не повторять ошибок? Конечно. Но ведь это и называется опытом.
«Хряпа оказался именно в том месте и при тех обстоятельствах не случайно»
— Баскетбол постоянно эволюционирует. За вами давно закрепилась репутация тренера, который максимально глубоко погружён в тактику. Ваш рецепт, как постоянно идти в ногу со временем?
— Нужно любить то, что делаешь. Просыпаться рано утром. Кстати, я не любитель поспать — 5−6 часов вполне достаточно. Постоянно смотреть баскетбол, анализировать каждую игру, находить новые ответы, регулярно работать над собой. Каждая тренировка для меня — вызов. Всегда стараешься добавить
У меня эта страсть
— Каждый тренер выстраивает свою философию, при этом всегда имея возможность
— Очень уважаю нашу профессию и слежу за коллегами. Как они управляют командой, по каким схемам играют, как ведут себя — мои глаза и уши всегда открыты. Но, в конце концов, ты просто обязан создать свою философию, свой подход к игре, который бы подошёл только в твоих обстоятельствах.
— Значит, любимый тренер у вас есть?
— Как уже говорил, я провёл 10 прекрасных лет с Желько Обрадовичем. В Греции работал с Александрисом. Конечно, я слежу за тренерами в лучшей лиге мира, коей является НБА. Разумеется, сразу же приходит на ум Грег Попович. Эрик Споэльстра провёл отличную работу с «Майами» в этом сезоне. Очень многих можно назвать. Возьмите того же Стива Керра и то, как он руководит «Голден Стэйт». Вы можете
— Вы не принимаете близко к сердцу не всегда корректные комментарии болельщиков или журналистов.
— Всё, что имеет для меня значение, — это мнение моего тренерского штаба, игроков и менеджмента, который и предоставил мне эту работу. Болельщики? Журналисты? У вас есть полное право высказывать свою точку зрения, но в итоге именно за мной остаётся финальное решение.
— У вас есть
— Главная цель в жизни — оставаться здоровым и помогать семье. Я каждый день молюсь за них. И конечно, быть полезным обществу. Я был бы просто счастлив видеть везде мир и процветание, хотя прекрасно понимаю, что это невозможно. Однако это не останавливает меня, вне зависимости занимаюсь я баскетболом или нет.
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