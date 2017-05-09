Итудис: Если будешь о чём-то жалеть, потеряешь смысл жизни

Перед решающими матчами Евролиги главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис традиционно ответил на вопросы журналистов о предстоящем «Финале четырёх» и проделанной работе за последние 7 месяцев. Как всегда, детально разобрав все текущие моменты, связанные с жизнью клуба, греческий специалист согласился задержаться на 15 минут, чтобы немного отвлечься и пройтись по главным этапам карьеры, которая через 8−10 лет вполне будет считаться легендарной.

«С гордостью могу заявить, что я в деле вот уже 27 лет, но мне по-прежнему предстоит многому научиться»

— Многие до сих пор не знают, что, несмотря на небольшой стаж в качестве главного тренера, путь в профессии вы начали очень рано.

— В первую очередь я очень горжусь, что играл в баскетбол. Выступал в региональных лигах и, так же как и все, набирал очки, пахал в защите, подворачивал голеностопы, дрался. У меня были отличные тренеры и учителя. Да, я не выступал на профессиональном уровне и, когда понял, что не смогу до него дорасти, отправился в Загреб, чтобы учиться баскетболу у лучших. Мне очень повезло работать, общаться и обмениваться идеями с такими великими тренерами, как Душан Ивкович и Желько Обрадович. В баскетбольном клубе «Загреб» Бошко Божич дал мне колоссальную свободу, когда я был самым молодым тренером в хорватской лиге в возрасте 21 года. Там мне довелось работать с такими великими игроками, как Горан Собин и Желько Поляк, которые выигрывали Кубок европейских чемпионов с «Югопластикой». И, несмотря на то что им было уже по 35 лет, они относились ко мне с уважением, потому что видели: я обладаю знаниями и у меня есть страсть к игре.

Затем мне выдалась отличная возможность тренировать в ПАОКе, когда там играл Предраг Стоякович и ещё несколько игроков, которые потом оказались в НБА. Некоторое время я побыл в «Паниониосе», а затем, разумеется, попал в «Панатинаикос». Можно много и долго говорить, но на самом деле, если вы хотите стать хорошим тренером, все зависит от вашего отношения к игре. Как вы развиваете мышление, анализируя игровые ситуации, как взаимодействуете с игроками, чтобы помочь им и получить взаимное уважение. Когда был молодым специалистом, передо мной стояла одна цель — никогда не оставаться без ответов. Не важно, идёт ли речь о тактике или жизненной ситуации. С гордостью могу заявить, что в деле я вот уже 27 лет, но мне по-прежнему предстоит многому научиться. Наша профессия подразумевает каждодневные вызовы.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSiqhMHjEfT/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Установка тренера @dimitris_itoudis на завтрашнюю игру с "Олимпиакосом" в "Мегаспорте".</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by CSKA Moscow (@cskabasket) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-06T11:07:03+00:00">Apr 6, 2017 at 4:07am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Какой сезон был самым сложным?

— Наверное, это не имеет отношения к баскетболу. Сложнее всего мне было, скорее всего, лет в 12, когда только предстояло преодолеть все жизненные трудности, начать принимать правильные решения в жизни. Я счастлив, что вырос в не самой лёгкой среде и видел, как усердно работают отец и мать. Благодарен им за всю помощь и за то, что дали мне хорошее образование. Какие ещё сложные моменты в жизни? Хм… Их было много. Но главное, что они делают тебя только сильнее и мудрее. Я не могу жаловаться на жизнь. Конечно, как и у всех, у меня были взлёты и падения. Но я встретил много отличных людей, у меня прекрасные жена и дочь. Вот это имеет самое большое значение.

— Насколько легко вам дался переход от роли ассистента в «Панатинаикосе» к полноценной работе главного тренера в «Банвите»?

— Вы наверняка знаете, что в «Пао» у меня была большая свобода при Желько Обрадовиче. Эта свобода придала мне уверенности в собственных силах. Насколько легко дался переход? Знаете, я не высокомерный человек, очень далёк от этого, но должен сказать, что он действительно дался легко. От «Банвита» у меня остались только хорошие воспоминания и множество друзей. Несмотря на то что контракт с клубом был подписан на 3 года, они спокойно отпустили меня в ЦСКА. Для меня эта ситуация была необычной с точки зрения развития клуба. Тогда он только поднимался и только начинал бороться за титулы. Кстати, я очень счастлив, что они завоевали Кубок Турции и вышли в финал Лиги чемпионов. Переход получился лёгким ещё и потому, что со мной была семья и мой отличный помощник Андреас, с которым мы работаем вот уже на протяжении 10 лет.

— За годы, проведённые в ЦСКА, вы ни о чём ни разу серьёзно не пожалели?

— Сожаления? Не думаю, что вообще о чём-то следует жалеть, потому что довольно быстро теряется смысл жизни. Совершал ли ошибки? Безусловно! Люди, которые работают, обречены их совершать. Если говорить глобально, считаю, мы создали в клубе отличную «химию», мы завоёвывали титулы, и, пожалуй, самое главное, что у нас по-прежнему есть желание и страсть побеждать — это очень важно.

Поверьте, игрокам нелегко. Они всегда думают о своей роли в команде, об игровом времени, поэтому я всегда говорю, что наши победы — это в первую очередь их заслуги. Мне очень повезло работать с такими игроками и с таким менеджментом. Так что нет, я ни о чём не жалею. Получаю ли жизненные уроки, которые помогают не повторять ошибок? Конечно. Но ведь это и называется опытом.

«Хряпа оказался именно в том месте и при тех обстоятельствах не случайно»

— Баскетбол постоянно эволюционирует. За вами давно закрепилась репутация тренера, который максимально глубоко погружён в тактику. Ваш рецепт, как постоянно идти в ногу со временем?

— Нужно любить то, что делаешь. Просыпаться рано утром. Кстати, я не любитель поспать — 5−6 часов вполне достаточно. Постоянно смотреть баскетбол, анализировать каждую игру, находить новые ответы, регулярно работать над собой. Каждая тренировка для меня — вызов. Всегда стараешься добавить что-то новое, чтобы стать ещё лучше. Стремление, желание и страсть. Если у тебя этого нет, лучше даже не начинать этим заниматься.

У меня эта страсть по-прежнему есть. И мне приятно получать её плоды в виде побед и трофеев. К счастью, у нас отличная команда, и уже на второй год моего пребывания здесь мы выиграли Евролигу. Поверьте, есть множество отличных тренеров, которым уже по 60 и 65 лет, но они ни разу не выигрывали Евролигу. Но это совсем не означает, что они плохие специалисты или неудачники. Это моё видение. Я так же отношусь к разговорам об удаче. Когда Виктор добавил тот уже известный каждому мяч — это не удача. Он оказался именно в том месте и при тех обстоятельствах не случайно. Нет, конечно, удача в нашем спорте присутствует, но её нужно заслужить.

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— Каждый тренер выстраивает свою философию, при этом всегда имея возможность что-то позаимствовать у коллег. Насколько пристально вы следите за визави?

— Очень уважаю нашу профессию и слежу за коллегами. Как они управляют командой, по каким схемам играют, как ведут себя — мои глаза и уши всегда открыты. Но, в конце концов, ты просто обязан создать свою философию, свой подход к игре, который бы подошёл только в твоих обстоятельствах.

— Значит, любимый тренер у вас есть?

— Как уже говорил, я провёл 10 прекрасных лет с Желько Обрадовичем. В Греции работал с Александрисом. Конечно, я слежу за тренерами в лучшей лиге мира, коей является НБА. Разумеется, сразу же приходит на ум Грег Попович. Эрик Споэльстра провёл отличную работу с «Майами» в этом сезоне. Очень многих можно назвать. Возьмите того же Стива Керра и то, как он руководит «Голден Стэйт». Вы можете чему-то научиться у каждого тренера, даже в Единой лиге ВТБ, в греческой лиге, где угодно.

— Вы не принимаете близко к сердцу не всегда корректные комментарии болельщиков или журналистов.

— Всё, что имеет для меня значение, — это мнение моего тренерского штаба, игроков и менеджмента, который и предоставил мне эту работу. Болельщики? Журналисты? У вас есть полное право высказывать свою точку зрения, но в итоге именно за мной остаётся финальное решение.

— У вас есть какая-то цель, достигнув которую, вы сможете считать карьеру успешной?

— Главная цель в жизни — оставаться здоровым и помогать семье. Я каждый день молюсь за них. И конечно, быть полезным обществу. Я был бы просто счастлив видеть везде мир и процветание, хотя прекрасно понимаю, что это невозможно. Однако это не останавливает меня, вне зависимости занимаюсь я баскетболом или нет.