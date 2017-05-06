Американский легионер «Будивельника» Генри Дугат признан лучшим игроком украинской Суперлиги

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После заключительного матча сезона, в котором «Будивельник» обыграл «Химик», Федерация баскетбола Украины раздала индивидуальные награды лучшим игрокам сезона 2016/17.

Так, лучшим защитником сезона признан плеймейкер южненского «Химика» Джейми Смит (18,4 очка, 2,3 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру в сезоне 2016/2017).

Приз лучшего центрового получил бигмэн «Будивельника» Михаил Анисимов (11,6 очка, 5,3 подбора и 1,9 ассиста).

Наконец, MVP сезона стал американский защитник «Строителей» Генри Дугат (14,9 очка, 3,8 подбора и 4,3 ассиста), который являлся лидером киевской команды на протяжении всего сезона.