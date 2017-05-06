Центровой «Локомотива-Кубани» Джонс пропустит серию плей-офф Лиги ВТБ с УНИКСом
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Центровой «Локомотива-Кубани» Кевин Джонс пропустит четвертьфинальную серию плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом из-за травмы, сообщается на официальном сайте краснодарского баскетбольного клуба.
Джонс в первом матче четвертьфинальной серии с УНИКСОМ (62:71), который состоялся в пятницу в Краснодаре, неудачно упал на паркет и сломал копчик. 27-летний американец в нынешнем сезоне провел за «Локомотив-Кубань» 23 игры в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 13,2 очка и делая по 6,5 подбора и 1,1 передачи.
Второй матч серии состоится в воскресенье в Краснодаре.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter