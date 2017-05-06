Центровой «Локомотива-Кубани» Джонс пропустит серию плей-офф Лиги ВТБ с УНИКСом

Джонс в первом матче четвертьфинальной серии с УНИКСОМ (62:71), который состоялся в пятницу в Краснодаре, неудачно упал на паркет и сломал копчик. 27-летний американец в нынешнем сезоне провел за «Локомотив-Кубань» 23 игры в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 13,2 очка и делая по 6,5 подбора и 1,1 передачи.

Второй матч серии состоится в воскресенье в Краснодаре.