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6 мая 2017, 16:11 | Баскетбол | Р-Спорт

Центровой «Локомотива-Кубани» Джонс пропустит серию плей-офф Лиги ВТБ с УНИКСом

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Центровой «Локомотива-Кубани» Кевин Джонс пропустит четвертьфинальную серию плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом из-за травмы, сообщается на официальном сайте краснодарского баскетбольного клуба.

Джонс в первом матче четвертьфинальной серии с УНИКСОМ (62:71), который состоялся в пятницу в Краснодаре, неудачно упал на паркет и сломал копчик. 27-летний американец в нынешнем сезоне провел за «Локомотив-Кубань» 23 игры в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 13,2 очка и делая по 6,5 подбора и 1,1 передачи.

Второй матч серии состоится в воскресенье в Краснодаре.
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