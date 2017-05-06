Баскетболисты «Гродно-93» первыми вышли в финал чемпионата Беларуси

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В решающем, пятом по счету поединке полуфинальной серии против могилевского «Борисфена» подопечные Андрея Василевко обыграли соперников на их площадке со счетом 98:83. Итоговый результат напряженного противостояния — 3−2 в пользу гродненской дружины.

Соперником «Гродно-93» в решающих встречах за золотые медали вероятнее всего будут действующие чемпионы страны баскетболисты «Цмокi-Мiнск». Они лидируют в полуфинальной серии с витебским «Рубоном» и сегодня на своей арене проведут третий поединок за выход в финал. Минские «драконы» выигрывали национальное первенство 8 раз подряд, в активе гродненской команды столько же чемпионских титулов, последний из которых завоеван в 2004 году.

Минские «Цмокi» присоединились к участию в чемпионате Беларуси с полуфинальной стадии, до этого команда Александра Крутикова играла в Единой лиге ВТБ, заняв 12-е место среди 13 команд. В «банковском» турнире уже идет четвертьфинальная стадия. Питерский «Зенит» в шаге от выхода в полуфинал, дважды обыграв на своей площадке рижский ВЭФ — 93:81 и 79:71. В остальных сериях до трех побед счет пока 1−0: подмосковные «Химки» выиграли первый матч у красноярского «Енисея» 91:84, лидер регулярного сезона московский ЦСКА обыграл «Астану» — 77:54, краснодарский «Локомотив-Кубань» у себя дома уступил казанскому УНИКСу со счетом 62:71. Белорусский центровой казанцев Артем Параховский набрал в игре с краснодарцами 11 очков.