УНИКС победил «Локомотив-Кубань» и повёл в серии
Казанский УНИКС добыл гостевую победу над «Локомотивом-Кубань» в первом матче четвертьфинальной серии
плей-офф Единой лиги ВТБ.
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После первой половины гости обеспечили себе перевес в 6 очков. В третьей четверти краснодарцы сравняли счёт, но вскоре УНИКС вернул преимущество.
В заключительном игровом отрезке казанцы сумели удержать преимущество, оформив победу со счётом 71:62.
Самым результативным в составе победителей стал Антон Понкрашов, набравший 15 очков,
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