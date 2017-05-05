Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/29660982/
5 мая 2017, 22:18 | Баскетбол | Чемпионат.com

УНИКС победил «Локомотив-Кубань» и повёл в серии

Казанский УНИКС добыл гостевую победу над «Локомотивом-Кубань» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Казанский <span class=error>УНИКС</span> добыл гостевую победу над Локомотивом-Кубань в первом матче четвертьфинальной серии <nobr>плей-офф</nobr> Единой лиги <span class=error>ВТБ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

После первой половины гости обеспечили себе перевес в 6 очков. В третьей четверти краснодарцы сравняли счёт, но вскоре УНИКС вернул преимущество.

В заключительном игровом отрезке казанцы сумели удержать преимущество, оформив победу со счётом 71:62.

Самым результативным в составе победителей стал Антон Понкрашов, набравший 15 очков, дабл-дабл в составе УНИКСа оформил Артём Параховский (11 очков+10 подборов). У «Локомотива-Кубань» 11 очков на счету Тэйлора Рочести.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Джо Думарс и Дэвид Гриффин претендуют на пост генерального менеджера «Атланты»

Действующий генеральный менеджер «Кливленд Кавальерс» Дэвид Гриффин и экс-генеральный менеджер и президент «Детройт Пистонс» Джо Думарс являются претендентами на освободившийся пост генменеджера «Атланта Хоукс». Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Марк Штайн.
Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов