УНИКС победил «Локомотив-Кубань» и повёл в серии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

После первой половины гости обеспечили себе перевес в 6 очков. В третьей четверти краснодарцы сравняли счёт, но вскоре УНИКС вернул преимущество.

В заключительном игровом отрезке казанцы сумели удержать преимущество, оформив победу со счётом 71:62.