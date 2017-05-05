Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/29660562/
5 мая 2017, 21:25 | Баскетбол | Чемпионат.com

Никита Курбанов — лучший обороняющийся игрок Единой лиги ВТБ

Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов признан лучшим обороняющимся игроком Единой лиги ВТБ по итогам регулярного чемпионата.

Форвард московского ЦСКА Никита <span class=error>Курбанов</span> признан лучшим обороняющимся игроком Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> по итогам регулярного чемпионата. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Обладателя награды определил экспертный совет Лиги. Отметим, что приз вручается четвёртый год подряд и в прошлые сезоны его также выигрывали игроки ЦСКА — Александр Каун, Андрей Воронцевич и Кайл Хайнс.

Сам Курбанов назвал это признание достижением команды:

«Спасибо большое всем в Единой лиге ВТБ, кто принимал решение по этой престижной награде. Для меня новость стала неожиданной и очень приятной. Здорово, что существует приз, который оценивает черновую работу игроков. Знаю, что в предыдущие годы он тоже доставался «армейцам», потому очень рад, что продолжил хорошую традицию.

Я строю свою игру на площадке именно от обороны, которая считается основой побед в баскетболе. Важно сказать, что сейчас в одиночку остановить соперника довольно сложно, потому удачные действия на своей половине паркета — результат командной игры. Считаю свой приз достижением каждого из моих товарищей, — приводит слова форварда официальный сайт ЦСКА.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Баскетбольный «Днепр» выиграл в Черкассах и отложил развязку бронзовой серии Суперлиги до понедельника

Баскетбольный «Днепр» выиграл в Черкассах и отложил развязку бронзовой серии Суперлиги до понедельника

В Черкассах завершился четвертый матч бронзовой серии украинской Суперлиги по баскетболу. «Днепр» на выезде сумел обыграть «Черкасские мавпы» и сделал счет в серии 2:2. Так что судьба бронзовых наград решится в решающем пятом матче, сообщает официальный сайт ФБУ.
Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов