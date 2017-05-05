Судейские разборки в баскетбольной Суперлиге: протест «Химика» не удовлетворен

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Как сообщает официальный сайт ФБУ, комиссия не нашла в действиях арбитров такие ошибки, которые могли бы повлиять на результат игры. Директорат не удовлетворил протест «Химика» на результат поединка.

«Арбитры постоянно игнорировали нарушения правил в защите со стороны игрока “Будивельника” Анисимова. Своими действиями арбитры умышленно провоцировали главного тренера “Химика”, что вылилось в два технических фола и последующее удаления В. Степановского со скамейки запасных, что напрямую повлияло на исход матча», — таков был протест «Химика».

«Технические фолы тренеру «Химика» назначены правильно, согласно официальных правил. Действия игрока Анисимова арбитрами на протяжении матча были оценены правильно, и ни какого игнорирования не было. Комиссия считает, что арбитры провели матч объективно и беспристрастно.

Судьи допустили 11 ошибок: 4 в пользу «Химика» и 7 в пользу «Будивельника», что не повлияло на результат игры, — говорится в заявлении дисциплинарно-экспертной комиссии ФБУ.

Матч «Химика» и «Будивельника» завершился вчера победой столичного клуба. Счет в финальной серии стал 2:1 в пользу «Будивельника». Серия длится до трех побед одной из команд.