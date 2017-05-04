Кущенко: «Химки» и «Енисей» выдали настоящий триллер в матче плей-офф Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первая встреча ¼ финала
плей-офф Единой лигой ВТБ между подмосковными «Химками» и красноярским «Енисеем» получилась настоящим триллером. Такое мнение ТАСС высказал президент турнира Сергей Кущенко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четверг «Химки» на своей площадке обыграли «Енисей» со счетом 91:84 и повели в серии до трех побед — 1−0. Защитник «Химок» Алексей Швед набрал 33 очка.
«Ждали интригу в серии “Локомотива” и УНИКСа, а получаем ее в каждом матче, — отметил Кущенко. — В Питере было две интересных игры, но то, что болельщики увидели сегодня в Химках, — настоящий триллер, который обязательно нужно смотреть до конца».
«Здорово, что количество интересных противостояний множится, — продолжил Кущенко. — Лучший российский игрок на историческом пике формы против суровых и сплоченных парней из Сибири, которые ничего никому не отдадут просто так, — это и есть музыка
Вторая встреча команд пройдет 6 мая в Химках.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter