Кириленко: присутствие в центральном бюро FIBA позволит лоббировать интересы РФБ

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Заседание центрального бюро FIBA состоялось в среду в Гонконге. Помимо Кириленко, в состав центрального бюро вошли Яо Мин (президент Китайской баскетбольной ассоциации), Юко Мицуя (президент Японской баскетбольной ассоциации), Астериос Зойс (член бюро FIBA-Европа) и Лена Уоллин-Канзи (генеральный секретарь Шведской федерации баскетбола).

«Центральное бюро FIBA — это самый главный орган, который занимается развитием баскетбола во всем мире. Находясь в его составе, у меня появится возможность принимать участие в решении всех насущных вопросов, — сказал Кириленко. — А с учетом того, что Россия подала заявки на проведение женского чемпионата Европы 2019 года и мужского Кубка мира — 2023, присутствие в центральном бюро FIBA можно считать основополагающим».

«Помимо этого, архиважным для России является само наличие своего представителя в руководящем органе Международной федерации баскетбола. Это позволяет лоббировать интересы нашей страны и имеет ключевое значение в развитии спортивной политики нашего государства», — добавил Кириленко.