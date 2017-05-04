«Химки» обыграли «Енисей» и открыли счёт в серии плей-офф Единой лиги ВТБ

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После первой четверти хозяева неожиданно уступали с разницей в 9 очков. Во втором игровом отрезке, казалось, что «Химкам» удалось вернуть игру под свой контроль, и на большой перерыв команды ушли при равном счёте.

Тем не менее, «Енисею» вновь удалось выйти вперёд, на старте заключительной четверти преимущество гостей составляло 8 очков. Усилиями Алексей Шведа «Химки» к концу поединка сломили сопротивление «Енисея», оформив итоговый успех — 91:84. Таким образом счёт в серии стал 1:0 в пользу подмосковной команды.

Алексей Швед, набравший 33 очка, стал самым результативным в составе победителей. У «Енисея» 18 очков в активе Энтони Хиллиарда.