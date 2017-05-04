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4 мая 2017, 21:43 | Баскетбол | Чемпионат.com

«Химки» обыграли «Енисей» и открыли счёт в серии плей-офф Единой лиги ВТБ

«Химки» на своём паркете одержали победу в первом четвертьфинальном поединке Единой лиги ВТБ против красноярского «Енисея». Матч для подмосковной команды получился сложным.

Химки на своём паркете одержали победу в первом четвертьфинальном поединке Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> против красноярского Енисея. Увеличить
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После первой четверти хозяева неожиданно уступали с разницей в 9 очков. Во втором игровом отрезке, казалось, что «Химкам» удалось вернуть игру под свой контроль, и на большой перерыв команды ушли при равном счёте.

Тем не менее, «Енисею» вновь удалось выйти вперёд, на старте заключительной четверти преимущество гостей составляло 8 очков. Усилиями Алексей Шведа «Химки» к концу поединка сломили сопротивление «Енисея», оформив итоговый успех — 91:84. Таким образом счёт в серии стал 1:0 в пользу подмосковной команды.

Алексей Швед, набравший 33 очка, стал самым результативным в составе победителей. У «Енисея» 18 очков в активе Энтони Хиллиарда.
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Кущенко: «Химки» и «Енисей» выдали настоящий триллер в матче плей-офф Единой лиги ВТБ

Кущенко: «Химки» и «Енисей» выдали настоящий триллер в матче плей-офф Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первая встреча ¼ финала плей-офф Единой лигой ВТБ между подмосковными «Химками» и красноярским «Енисеем» получилась настоящим триллером. Такое мнение ТАСС высказал президент турнира Сергей Кущенко.
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