Новый Лук. «Нижний Новгород» вернул легенду клуба

За последние несколько лет, которые Зоран Лукич провёл за пределами России, серб заметно изменился. Исчезла привычная причёска, появилась густая борода, а практически белые виски гармонично дополнили новый образ харизматичного наставника. Не изменились в Зоране, пожалуй, лишь две вещи — любовь к баскетболу и приятная манера общения. Убедиться в этом поклонникам нижегородской команды предстоит уже в следующем сезоне. Сербский специалист официально вернулся на пост главного тренера «НН».

Предположить подобное развитие событий было не так уж и сложно, учитывая все трудности, с которыми столкнулся клуб в этом сезоне. Минимальное число легионеров, недоукомплектованность состава, бесконечные травмы ключевых исполнителей, нелепые поражения от аутсайдеров и пропуск главных матчей сезона как не самый приятный итог. На большинство из этих факторов уже бывший главный тренер Артурс Шталбергс повлиять никак не мог. Тем не менее уже в марте Лукич вернулся в «Нижний» в качестве официальной боевой единицы — спортивного директора, а спустя пару месяцев переместился на тренерский мостик.

На данном этапе развития клуба выбор в пользу Зорана Лукича вполне очевиден. Грандиозных вливаний в будущие контракты в «Нижнем» не предвидится, а значит, основу вновь составят недорогие легионеры и российские ребята. Что получилось выжать из этой комбинации Лукичу в первый раз, все прекрасно помнят. В этом же ключе высказался Сергей Панов, знакомый со специалистом не понаслышке:

«Нижний Новгород» остаётся верен своей философии, направленной на развитие молодых российских игроков. Как показала практика, Зоран Лукич разбирается в этом вопросе лучше всех. Мы надеемся, что его возвращение на должность главного тренера откроет для нашего клуба новую страницу, и совместными усилиями мы во второй раз постараемся добиться максимально возможного результата среди российских команд и окажемся в финале Единой лиги ВТБ, как это уже было однажды.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.37962962962963% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTROtg2BJr_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Артурс Шталбергс покидает пост главного тренера БК «Нижний Новгород». Контракт латышского специалиста был рассчитан на один год, и по его истечению было принято решение не продлевать соглашение. БК «Нижний Новгород» благодарит Артурса за проделанную работу и желает удачи и дальнейшего развития в тренерской карьере. #ВпередЗаНижний #МыНижний #ВашаВераНашаСила</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by БК Нижний Новгород (@nn_basket) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-24T13:08:22+00:00">Apr 24, 2017 at 6:08am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Лукич и сам прекрасно понимает, что потенциальная ресурсная база останется приблизительно на том же уровне, при этом от серба по традиции исходит привычный позитив:

«Три года назад вместе с БК «НН» мы дошли до очень важного результата, причём не только в истории клуба, но и в моей личной карьере, ведь мы росли вместе с командой. После того как наше сотрудничество прекратилось, от того успеха осталось горькое послевкусие, поэтому я рад, что сейчас вместе с руководством клуба мы сделали новый шаг навстречу друг другу и продолжаем работу там, где остановились когда-то. Произошло это не в самый лёгкий для «Нижнего» момент, но при этом мне бы не хотелось, чтобы прошлый сезон воспринимался как неуспешный. Нам необходимо сделать выводы, поставить команду на нужные рельсы и направить её к тем результатам, которых ожидают наши болельщики.

После небольшого перерыва команда вернулась в рабочий режим: сейчас в Нижнем Новгороде находятся все русские игроки нашего клуба. В ближайший месяц мы будем тренироваться практически в ежедневном режиме, подкорректируем ряд моментов и проведём селекцию на следующий сезон. Могу сказать, что изменения в составе будут, но не глобальные.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTqgzKlBB8v/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Зоран Лукич назначен новым главным тренером баскетбольного клуба «Нижний Новгород». Контракт с сербским специалистом подписан на два года, и он уже приступил к работе с командой. Просим любить и жаловать нашего коуча! ?⚫⚪ BC Nizhny Novgorod is ready to announce our new head coach. The club signed a two-year deal with Serbian specialist Zoran Lukic. #ВпередЗаНижний #МыНижний #ВашаВераНашаСила</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by БК Нижний Новгород (@nn_basket) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-04T08:47:27+00:00">May 4, 2017 at 1:47am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Что должно настораживать человека, не испытывающего особых симпатий к «Нижнему» и наблюдающего за ним со стороны в лице болельщика другой команды или простого обывателя? Дело в том, что успешный опыт Лукича с «НН», когда клуб прошёл путь от низов Суперлиги Б до серебра чемпионата России, — единственный жирный плюс в резюме специалиста. Для кого-то подобного уже будет достаточно, но не стоит забывать, что серб так и не смог закрепиться в «Банвите», после чего не был трудоустроен в течение двух лет.

Турецкий клуб стал следующей ступенькой в карьере Лукича, причём в сезоне-2014/15 это уже был не середняк местной лиги, а полноценный претендент на путёвку в Евролигу. Нельзя сказать, что при сербе «Банвит» спустился на уровень ниже или вообще в чём-то понизил планку. Команда успешно решила задачу по выходу в 1/8 финала Еврокубка и шла в зоне плей-офф турецкого чемпионата. Однако руководству этого оказалось недостаточно, и Лукич покинул клуб в самом разгаре сезона.

Спустя два года серб попытается провернуть трюк, который ему уже удавался с русским составом и двумя сильными легионерами. На последнем пункте стоит сделать особый акцент, ведь вклад в исторические серебряные медали Дижона Томпсона абсолютно сопоставим с показателями отечественных игроков, а Тэйлор Рочести и вовсе был безоговорочным MVP той команды.

Если фронт-офису «Нижнего» удастся плодотворно поработать в межсезонье и привезти несколько американцев уровня того же Рочести или Деандре Кейна, город вправе рассчитывать на возвращение в плей-офф и даже на нечто большее. В ином случае сказка образца 2014 года разобьётся о финансовые возможности грандов российского баскетбола ещё до середины следующего чемпионата.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTWOaJABRW5/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Иван Стребков и Петр Губанов вошли в список кандидатов на попадание в сборную России, которая в сентябре отправится на Евробаскет-2017. #ВпередЗаНижний #МыНижний #ВашаВераНашаСила</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by БК Нижний Новгород (@nn_basket) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-26T11:41:56+00:00">Apr 26, 2017 at 4:41am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>