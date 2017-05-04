Новый Лук. «Нижний Новгород» вернул легенду клуба
Зоран Лукич официально стал главным тренером «НН». Выясняем причину возвращения специалиста, выводившего клуб в финал Единой лиги.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За последние несколько лет, которые Зоран Лукич провёл за пределами России, серб заметно изменился. Исчезла привычная причёска, появилась густая борода, а практически белые виски гармонично дополнили новый образ харизматичного наставника. Не изменились в Зоране, пожалуй, лишь две вещи — любовь к баскетболу и приятная манера общения. Убедиться в этом поклонникам нижегородской команды предстоит уже в следующем сезоне. Сербский специалист официально вернулся на пост главного тренера «НН».
Предположить подобное развитие событий было не так уж и сложно, учитывая все трудности, с которыми столкнулся клуб в этом сезоне. Минимальное число легионеров, недоукомплектованность состава, бесконечные травмы ключевых исполнителей, нелепые поражения от аутсайдеров и пропуск главных матчей сезона как не самый приятный итог. На большинство из этих факторов уже бывший главный тренер Артурс Шталбергс повлиять никак не мог. Тем не менее уже в марте Лукич вернулся в «Нижний» в качестве официальной боевой единицы — спортивного директора, а спустя пару месяцев переместился на тренерский мостик.
На данном этапе развития клуба выбор в пользу Зорана Лукича вполне очевиден. Грандиозных вливаний в будущие контракты в «Нижнем» не предвидится, а значит, основу вновь составят недорогие легионеры и российские ребята. Что получилось выжать из этой комбинации Лукичу в первый раз, все прекрасно помнят. В этом же ключе высказался Сергей Панов, знакомый со специалистом не понаслышке:
«Нижний Новгород» остаётся верен своей философии, направленной на развитие молодых российских игроков. Как показала практика, Зоран Лукич разбирается в этом вопросе лучше всех. Мы надеемся, что его возвращение на должность главного тренера откроет для нашего клуба новую страницу, и совместными усилиями мы во второй раз постараемся добиться максимально возможного результата среди российских команд и окажемся в финале Единой лиги ВТБ, как это уже было однажды.
Лукич и сам прекрасно понимает, что потенциальная ресурсная база останется приблизительно на том же уровне, при этом от серба по традиции исходит привычный позитив:
«Три года назад вместе с БК «НН» мы дошли до очень важного результата, причём не только в истории клуба, но и в моей личной карьере, ведь мы росли вместе с командой. После того как наше сотрудничество прекратилось, от того успеха осталось горькое послевкусие, поэтому я рад, что сейчас вместе с руководством клуба мы сделали новый шаг навстречу друг другу и продолжаем работу там, где остановились
После небольшого перерыва команда вернулась в рабочий режим: сейчас в Нижнем Новгороде находятся все русские игроки нашего клуба. В ближайший месяц мы будем тренироваться практически в ежедневном режиме, подкорректируем ряд моментов и проведём селекцию на следующий сезон. Могу сказать, что изменения в составе будут, но не глобальные.
Что должно настораживать человека, не испытывающего особых симпатий к «Нижнему» и наблюдающего за ним со стороны в лице болельщика другой команды или простого обывателя? Дело в том, что успешный опыт Лукича с «НН», когда клуб прошёл путь от низов Суперлиги Б до серебра чемпионата России, — единственный жирный плюс в резюме специалиста. Для
Турецкий клуб стал следующей ступенькой в карьере Лукича, причём в сезоне-2014/15 это уже был не середняк местной лиги, а полноценный претендент на путёвку в Евролигу. Нельзя сказать, что при сербе «Банвит» спустился на уровень ниже или вообще в
Спустя два года серб попытается провернуть трюк, который ему уже удавался с русским составом и двумя сильными легионерами. На последнем пункте стоит сделать особый акцент, ведь вклад в исторические серебряные медали Дижона Томпсона абсолютно сопоставим с показателями отечественных игроков, а Тэйлор Рочести и вовсе был безоговорочным MVP той команды.
Если
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter