Новый Лук. «Нижний Новгород» вернул легенду клуба

Зоран Лукич назначен новым главным тренером баскетбольного клуба «Нижний Новгород». Контракт с сербским специалистом подписан на два года, и он уже приступил к работе с командой. Просим любить и жаловать нашего коуча! ?⚫⚪ BC Nizhny Novgorod is ready to announce our new head coach. The club signed a two-year deal with Serbian specialist Zoran Lukic. #ВпередЗаНижний #МыНижний #ВашаВераНашаСила

