Зоран Лукич назначен новым главным тренером баскетбольного клуба «Нижний Новгород».

Как сообщается на сайте БК НН, контракт с сербским специалистом подписан на два года.

В настоящее время Зоран Лукич уже приступил к работе с командой. Согласно информации, после небольшого перерыва, связанного с завершением сезона, все русские игроки принимают участие в тренировочном сборе под руководством сербского специалиста. Сборы продлятся до конца мая.

«Три года назад вместе с БК «НН’мы дошли до очень важного результата, причем не только в истории клуба, но и моей личной карьере, ведь мы росли вместе с командой. После того, как наше сотрудничество прекратилось, от того успеха осталось горькое послевкусие, поэтому я рад, что сейчас вместе с руководством клуба мы сделали новый шаг навстречу друг другу и продолжаем работу там, где остановились когда-то. Нам необходимо сделать выводы, поставить команду на нужные рельсы и направить ее к тем результатам, которых ожидают наши болельщики», — заявил Зоран Лукич.

Новый тренер также предупредил, что в ближайшее время команду ожидают ежедневные тренировки и селекция. По его словам, будут и изменения в составе. «Но не глобальные», — подчеркнул Зоран Лукич.

Ранее сообщалось об уходе Артурса Шталбергса с поста главного тренера баскетбольного клуба «Нижний Новгород».

Напомним, что в марте этого года экс-наставник БК «НН» Зоран Лукич назначен спортивным директором клуба «Нижний Новгород».

Под руководством Лукича «Нижний Новгород» стал победителем Суперлиги Б в сезоне 2009−2010, а затем в 2013—2014 годах завоевал серебряные медали Единой Лиги ВТБ и чемпионата России.