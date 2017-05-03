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https://sport.mail.ru/news/basketball/29632470/
3 мая 2017, 16:44 | Баскетбол | Р-Спорт

Олаф Ланге останется главным тренером БК УГМК, Сэнди Бронделло покидает клуб

МОСКВА, 3 мая — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Главный тренер УГМК Олаф Ланге останется во главе команды в следующем сезоне, его ассистент Сэнди Бронделло сосредоточится на работе в женской НБА, в тренерском штабе женского баскетбольного клуба из Екатеринбурга ее заменит специалист с международным опытом, сообщил агентству «Р-Спорт» директор УГМК Максим Рябков.

Супруги Ланге и Бронделло приступили к работе в УГМК с сезона-2012/13. В середине апреля было объявлено, что Бронделло, трехкратный призер Олимпийских игр в составе сборной Австралии, станет главным тренером национальной команды своей родной страны. В женской НБА Бронделло возглавляет клуб «Финикс Меркури».

«Олаф Ланге останется тренером УГМК, контракт с ним был продлен давно, мы еще в феврале договорились об этом. Сэнди Бронделло сосредоточится на работе в “Финиксе”, в полном объеме работать с УГМК она больше не сможет», — сказал Рябков по телефону.

«У нас уже есть ясность с тем, кто заменит Бронделло в качестве ассистента главного тренера. Мы объявим его имя позднее, но это в любом случае будет человек с опытом международного баскетбола и НБА», — добавил собеседник агентства.

Баскетболистки УГМК 1 мая обыграли курское «Динамо» в пятом матче финальной серии и в 11-й раз стали чемпионками России.
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