Олаф Ланге останется главным тренером БК УГМК, Сэнди Бронделло покидает клуб

Супруги Ланге и Бронделло приступили к работе в УГМК с сезона-2012/13. В середине апреля было объявлено, что Бронделло, трехкратный призер Олимпийских игр в составе сборной Австралии, станет главным тренером национальной команды своей родной страны. В женской НБА Бронделло возглавляет клуб «Финикс Меркури».

«Олаф Ланге останется тренером УГМК, контракт с ним был продлен давно, мы еще в феврале договорились об этом. Сэнди Бронделло сосредоточится на работе в “Финиксе”, в полном объеме работать с УГМК она больше не сможет», — сказал Рябков по телефону.

«У нас уже есть ясность с тем, кто заменит Бронделло в качестве ассистента главного тренера. Мы объявим его имя позднее, но это в любом случае будет человек с опытом международного баскетбола и НБА», — добавил собеседник агентства.

Баскетболистки УГМК 1 мая обыграли курское «Динамо» в пятом матче финальной серии и в 11-й раз стали чемпионками России.