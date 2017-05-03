Соколовский стал главным тренером женского БК «Динамо» из Новосибирской области

Отмечается, что к своим обязанностям специалист приступит после чемпионата Европы, на котором он будет выполнять функции ассистента главного тренера мужской сборной России.

Ранее возглавлявший «Динамо» Дмитрий Шумихин займет должность старшего тренера. Новосибирская команда по итогам сезона-2016/17 заняла седьмое место в розыгрыше премьер-лиги.

Соколовский с 2010 по 2012 год возглавлял женскую сборную России, с которой стал чемпионом Европы.