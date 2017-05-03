Ковачик сменил Иньигеса на посту главного тренера женского БК «Надежда»

Контракт с 39-летним специалистом рассчитан на один сезон. Ковачик начал тренерскую деятельность в 1998 году. В 2011 году возглавил мужскую молодежную сборную Словакии (U-20), затем работал в чемпионатах Словакии и Польши, тренировал женскую сборную Венгрии (2011−2012), молодежную женскую сборную Словакии (не старше 20 лет) и основную женскую национальную команду Словакии, признавался тренером года чемпионата Словакии (2012, 2013) и лучшим тренером Евролиги FIBA (2013).

«Надежда» по итогам минувшего сезона завоевала бронзовые медали чемпионата России. Иньигес работал в Оренбурге с мая 2015 года. Под его руководством клуб впервые в истории вышел в финал Евролиги, в котором оренбурженки уступили УГМК из Екатеринбурга. В январе было объявлено, что Иньигес возглавил женскую сборную Черногории.