Одиннадцатикратные! Екатеринбургский УГМК выиграл чемпионат России

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За мгновение до конца матча форвард «Динамо» Энджел Маккотри, самый ценный игрок «Финала четырех» Евролиги, бросает мяч по кольцу. Хозяйки площадки уступают 82:83. Пять матчей команды бились не на жизнь, а на смерть, и вот все решается в последнюю секунду. Мяч опускается и попадает точно… в руки Ольги Артешиной!

Что тут начинается! Ольга запускает мяч под потолок и бежит обниматься к партнершам по команде. Многие плачут от счастья. Главная героиня матча Дайана Таурази устраивает победную пляску прямо на площадке.

Никита Моргунов вручает чемпионский кубок, падает золотое конфетти, а Бриттни Грайнер падает на площадку, и как дети на снегу, рисует на паркете «ангела». Не снежного, золотого!

Юная Виктория Завьялова, сидя на плечах у массажиста Игоря Вьюхина, срезает сетку с кольца зала в Курске. Получается не очень ловко, то ли дело опытная Бриттни Грайнер, которая в прошлом году добывала трофей в Оренбурге! Но у Вики — все впереди, таких побед и у УГМК, и у нее будет еще много.

С трибун несется: «Молодцы!» Это несколько десятков верных болельщиков УГМК добрались до Курска. Похвалу можно отнести к обеим командам: любой из матчей финальной серии украсил бы и Евролигу!

НЕБЫВАЛЫЙ АЖИОТАЖ В КУРСКЕ

Ну, а почему бы и нет? Когда такое бывало, чтобы в финале российской премьер-лиги встречались два последних обладателя титула сильнейшей команды Европы?! УГМК выигрывал Евролигу в прошлом году, «Динамо» — в этом.

— За пять лет, которые я работаю в России, это был самый напряженный финал, — сказал наставник клуба из Екатеринбурга Олаф Ланге после четвертого матча, когда УГМК удалось сравнять счет в серии. — Тот факт, что каждая команда проиграла одну домашнюю игру и одну выиграла, говорит о том, что это очень напряженная серия. Серия начинается, как только команда проигрывает домашний матч. Только тогда начинается настоящая борьба. Сегодня была довольно жесткая игра, уровня Евролиги. Обычно в российской лиге нам не дают даже касаться друг друга. Сегодня была настоящая битва. Мы чуть не поубивали друг друга на паркете!

И в пятом матче тоже была битва! Встреча вызвала в Курске небывалый ажиотаж: все билеты были сметены меньше чем через сутки после начала продаж. В итоге организаторы игры приняли решение поставить перед дворцом спорта огромный экран, чтобы те, кто не смог попасть на арену, не пропустили бы ни секунды решающего матча.

УГМК начинает с места в карьер. Команду за собой ведет, само собой, Дайана Таурази: трехочковый уже на 12-й секунде матча, точный средний бросок в следующей атаке. Браво, Дайана! Лидеры Курска нервничают: мажет Эпифания Принс, теряет мяч Энджел Маккотри. Первой в себя приходит Принс, дважды сокращая разрыв в счете, однако Грайнер и Санчо Литтл не дают динамовкам приблизиться вплотную.

Переполненные трибуны гонят хозяек площадки в атаку, и игра получается очень результативной. У екатеринбурженок идет бросок из-за дуги. В итоге они покажут фантастический процент реализации трехочковых — 52! Но эти цифры будут что-то значить только после окончания матча. Пока же Эпифания Принс с помощью двух точных бросков с периметра сравнивает счет — 18:18. Четверть заканчивается с небольшим преимуществом гостий — 22:20.

ИГРА В «КОШКИ-МЫШКИ»

На старте второй десятиминутки Энджел Маккотри вновь сравнивает счет, однако УГМК благодаря Таурази и Кристи Толивер опять убегает вперед на семь очков (22:29). Начинается захватывающая игра в «кошки-мышки», которая продлится до конца матча — екатеринбурженки будут раз за разом уходить в отрыв, курянки — догонять. В концовке второй четверти подопечным Лукаса Мондело впервые в матче даже удается выйти вперед — 38:37 после точного дальнего броска Ннемкади Огвумике. Однако на большой перерыв команды уходят, когда в счете ведет Екатеринбург — Санчо Литтл реализует бросок в проходе после передачи Таурази.

Вторая половина матча начинается с точного трехочкового защитника УГМК Кристи Толивер (40:44). И тут наступает трехминутка промахов. Кто только в ней не отличился! Мяч, как сказочный колобок, уходит и от Дайаны Таурази, и от Анны Круз, дважды — от Ннемкади Огвумике, и трижды (!) — от Бриттни Грайнер! Закончивается этот парад промахов тем, что динамовки нарушили правило 24 секунд. Правда, именно центровой хозяек Марии Вадеевой удается прервать «сухую» серию, поразив кольцо после передачи Маккотри.

БЕНЕФИС АРТЕШИНОЙ

В середине четверти гостьям вновь удается оторваться в счете, 50:44, однако хозяйки сокращают разрыв до расстояния в один точный средний бросок. И тут на авансцену выходит Ольга Артешина. Опытная баскетболистка великолепно защищается, ну, а рука у нее просто золотая! Два подряд трехочковых в исполнении Ольги — и разрыв в счете вновь «плюс 6». Сохраняется он почти до конца периода, когда Эпифания Принс с линии штрафных делает «минус 4» — 57:61.

Ну, а четвертая четверть превращается в шедевр в исполнении суперкоманд, вишенку на вкуснейшем «торте» для баскетбольных гурманов. На старте Наталья Виеру, Толивер и Таурази вновь восстанавливают шестиочковое статус-кво — 61:67. Однако не проходит и трех минут, как счет уже равный. Более того: за 4.22 до конца Принс выводит хозяек вперед — 69:68!

Таурази и Круз обмениваются точными дальними «выстрелами». Лидер УГМК на последних минутах показывает фантастический баскетбол, набирая в концовке 13 (!) очков.

За 55 секунд благодаря великолепной американке гостьи ведут 83:80. Однако в этот момент Дайана в центре площадке совершает тактический фол на Круз и отправляется на скамейку за перебор замечаний.

Тренер хозяек Лукас Мондело берет тайм-аут, после которого испанская разыгрывающая реализует оба штрафных (82:83), а болельщики обеих команд тянутся за валидолом. Фол Таурази судьи решили признать умышленным, и на решающее владение мяч остается у «Динамо»….

За девять секунд до конца основного времени матча — все в руках хозяек, однако Кириллова совершает потерю. Мяч с пола подбирает Грайнер и целиком укрывает его руками, курянки облепляют центровую УГМК со всех сторон, однако судьи вместо фола дают спорный в пользу «Динамо». Кириллова отдает пас Маккотри и феерический матч завершается драмой, описанной в начале текста.

Дайана Таурази с 33 очками и шестью передачами становится самым результативным игроком встречи. Неудивительно, что именно ее признают MVP премьер-лиги. В символическую пятерку чемпионата вошли: разыгрывающая — Анна Круз, атакующий защитник — Энджел Маккотри, легкий форвард — Ннемкади Огвумике (все трое — «Динамо», Курск), тяжелый форвард — Аманда Базуку («Надежда», Оренбург), центровая — Бриттни Грайнер (УГМК, Екатеринбург).

— За те десять лет, что я играю в России, «Динамо» — возможно лучшая команда, которой мы противостояли в финале, — отметила после матча Таурази в интервью sportkursk.ru. — И все же мы оказались сильнее, смогли прийти в себя после тяжелого поражения в «Финале четырех» Евролиги, прошли через пять трудных игр финала премьер-лиги и выиграли золото России.

Девятое подряд — еще один рекорд в исполнении УГМК!