«Главным открытием, конечно же, стала наша команда, «Астана». Мы начинали сезон с совершенно новой командой. Заключили контракт с молодым, амбициозным тренером, подписали лучших игроков национальной сборной Казахстана и нескольких молодых легионеров. Думал ли я, что мы сможем попасть в плей-офф Единой лиги ВТБ? Я верил в это и это у нас получилось! В итоге удалось удивить многих скептиков и это меня, несомненно, радует! Но нельзя не отметить так же рижский ВЭФ и красноярский «Енисей», очень хорошую работу провели эти клубы в нынешнем сезоне. Считаю, что матч «Астана» — «Енисей», с двумя овертаймами стал украшением сезона.

Отмечу своих игроков. В первую очередь, конечно же, это игроки национальной сборной. Тренер смог добавить к нашим лидерам Ергали и Пономареву еще минимум двух игроков, это Рустема Мурзагалиева и Александра Жигулина! А так же прогресс наших молодых ребята Вадим Щербак, Денис Дегтярев, Максим Марчук. И хочу подчеркнуть, если Дима Гаврилов поверит в себя, он может стать одним из основных игроков клуба! Нельзя не отметить и Миллера, Крубали, Лаури, эти парни показывали очень хороший баскетбол и были матчи, где каждый из этой тройки радовал наших болельщиков невероятной игрой.