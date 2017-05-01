Тихоненко: «Астана» — главное открытие этого сезона Лиги ВТБ
Генеральный менеджер «Астаны» Валерий Тихоненко считает казахстанскую команду главным открытием нынешнего сезона Единой лиги ВТБ.
«Главным открытием, конечно же, стала наша команда, «Астана». Мы начинали сезон с совершенно новой командой. Заключили контракт с молодым, амбициозным тренером, подписали лучших игроков национальной сборной Казахстана и нескольких молодых легионеров. Думал ли я, что мы сможем попасть в
Отмечу своих игроков. В первую очередь, конечно же, это игроки национальной сборной. Тренер смог добавить к нашим лидерам Ергали и Пономареву еще минимум двух игроков, это Рустема Мурзагалиева и Александра Жигулина! А так же прогресс наших молодых ребята Вадим Щербак, Денис Дегтярев, Максим Марчук. И хочу подчеркнуть, если Дима Гаврилов поверит в себя, он может стать одним из основных игроков клуба! Нельзя не отметить и Миллера, Крубали, Лаури, эти парни показывали очень хороший баскетбол и были матчи, где каждый из этой тройки радовал наших болельщиков невероятной игрой.
По ходу сезона был один крайне сложный момент. Нам предстояли ответственные игры Лиги, но им предшествовал Кубок Казахстана по баскетболу. Дело в том, что в этом турнире могут принимать участие только местные игроки, легионерам играть запрещено. Кубок длится неделю и передо мной стояла дилемма, как быть с шестью легионерами. Оставить их в Астане или взять с собой в Алматы для тренировок. Выбрал второй вариант и ни разу не пожалел, такой поддержки какую иностранцы оказывали нашим ребятам, я нигде не видел. Наверное, именно тогда команда заново сплотилась, мы выиграли Кубок Казахстана, попали в
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