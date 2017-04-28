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https://sport.mail.ru/news/basketball/29590383/
28 апреля 2017, 19:22 | Баскетбол | Чемпионат.com

Форвард ЦСКА-2 Востриков — MVP регулярного чемпионата Молодёжной лиги ВТБ

Форвард ЦСКА-2 Артём Востриков признан самым полезным игроком регулярного чемпионата Молодёжной лиги ВТБ, сообщает пресс-служба «армейцев».

Востриков провёл в составе команды 40 матчей, в которых набирал в среднем 10,7 очка, делал 6,3 подбора, 3,2 результативных передачи, 1,2 перехвата, 0,3 блок-шота и получал 13 баллов за эффективность.

MVP регулярного сезона был определён специальным экспертным советом во главе с Илоной Корстин. В символическую пятёрку по итогам регулярного сезона, помимо капитана ЦСКА-2, вошли форвард Андрей Лопатин (ЦСКА-2), защитники Егор Куркин («Автодор-2») и Александр Зуев («Химки-2»), а также центровой Сергей Балашов («Локомотив-Кубань — 2»).
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