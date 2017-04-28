Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/29590243/
28 апреля 2017, 19:36 | Баскетбол | Р-Спорт

Баскетболистки УГМК обыграли курское «Динамо» и сравняли счет в финальной серии ЧР

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Баскетболистки екатеринбургского УГМК обыграли курское «Динамо» и сравняли счет в финальной серии плей-офф чемпионата России.

Баскетболистки екатеринбургского <span class=error>УГМК</span> обыграли курское Динамо и сравняли счет в финальной серии <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Четвертая встреча серии, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 82:75 (13:24, 28:14, 13:20, 28:17) в пользу хозяек. Самыми результативными с составе победительниц стали Дайана Таурази и Бриттни Грайнер, набравшие 19 и 18 очков соответственно, а Санчо Литтл сделала дабл-дабл — 11 очков и 10 подборов. У «Динамо» дабл-дабл на счету Ннемкади Огвумике — 18 очков и 10 подборов.

Счет в серии до трех побед стал 2−2. Решающая встреча пройдет 1 мая в Курске.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
28 апреля

На грани революции: как россиянки изменят фигурное катание в ближайшие годы

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

15-летняя российская фигуристка с редким генетическим заболеванием