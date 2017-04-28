Баскетболистки УГМК обыграли курское «Динамо» и сравняли счет в финальной серии ЧР

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Четвертая встреча серии, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 82:75 (13:24, 28:14, 13:20, 28:17) в пользу хозяек. Самыми результативными с составе победительниц стали Дайана Таурази и Бриттни Грайнер, набравшие 19 и 18 очков соответственно, а Санчо Литтл сделала дабл-дабл — 11 очков и 10 подборов. У «Динамо» дабл-дабл на счету Ннемкади Огвумике — 18 очков и 10 подборов.

Счет в серии до трех побед стал 2−2. Решающая встреча пройдет 1 мая в Курске.