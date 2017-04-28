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https://sport.mail.ru/news/basketball/29589723/
28 апреля 2017, 18:17 | Баскетбол | Спорт-Экспресс

Единая лига ВТБ представила новый дизайн Кубка Белова и сделала его непереходящим

Единая лига ВТБ представила новый дизайн Кубка Белова. Как информирует официальный сайт турнира, с этого сезона главный трофей лиги становится непереходящим.

Единая лига <span class=error>ВТБ</span> представила новый дизайн Кубка <span class=error>Белова</span>. С этого сезона главный трофей лиги становится <span class=error>непереходящим</span>. Увеличить
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— Мы уверены, что у команды-чемпиона должна быть память о победе в Единой лиге ВТБ, — отметил президент лиги Сергей Кущенко. — Этот трофей всегда завоевывается в тяжелой борьбе, и каждый титул имеет большую самостоятельную ценность. Поэтому теперь Кубок теперь будет изготавливаться каждый год и передаваться в музей наград клуба-победителя.

Кубок Лиги ВТБ носит имя Сергея Александровича Белова. Вот только старый дизайн кубка не имел к нему никакого отношения. Теперь имеет. Новый кубок по форме напоминает факел, который когда-то легендарный советский и российский баскетболист Сергей Белов нес на открытии Олимпиады, представляя великую страну. В дизайне есть преемственность, есть идея. Кроме того, теперь на Кубке изображен сам игрок и его знаменитый бросок. Мы весь сезон работали над тем, чтобы добавить какие-то яркие и привлекательные черты лиге: делали интересный контент, привлекали звезд шоу-бизнеса, создавали инфоповоды. Таким был Матч звезд, таким, надеюсь, станет грядущий ребрендинг. Кубок Белова в нынешнем виде — еще один шаг в этом направлении.
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