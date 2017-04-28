Единая лига ВТБ представила новый дизайн Кубка Белова и сделала его непереходящим
Единая лига ВТБ представила новый дизайн Кубка Белова. Как информирует официальный сайт турнира, с этого сезона главный трофей лиги становится непереходящим.
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Видимо, что-то случилось...
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— Мы уверены, что у
Кубок Лиги ВТБ носит имя Сергея Александровича Белова. Вот только старый дизайн кубка не имел к нему никакого отношения. Теперь имеет. Новый кубок по форме напоминает факел, который
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