«Химки» и «Зенит» разомнутся перед очным полуфиналом

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Плей-офф Единой лиги ВТБ стартует 1 мая. Борьбу за титул лучшей команды международного турнира продолжат восемь команд — российские ЦСКА, «Зенит», «Химки», «Локомотив-Кубань», УНИКС, «Енисей», латвийский ВЭФ и казахстанская «Астана». Все три раунда плей-офф пройдут до трех побед. Корреспондент «Известий» Тимур Ганеев попросил баскетбольных экспертов оценить шансы команд в первом раунде.

ЦСКА (1-е место по итогам регулярного сезона) — «Астана» (8-е место).

В 24 матчах регулярного сезона ЦСКА потерпел лишь два поражения — от «Локомотива» и «Зенита». Армейцы уверенно заняли первое место в турнирной таблице и получили в соперники по плей-офф «Астану», которая проводит один из лучших сезонов в истории. Подопечные Илиаса Папатеодору выиграли чемпионат Казахстана и спустя два года возвращаются в плей-офф Единой лиги. В сезоне-2013/14 казахстанский клуб уступил «Нижнему Новгороду» (0−2), а в сезоне-2014/15 — ЦСКА (0−3).

Двукратный вице-чемпион мира Виталий Носов: «В этой паре всё понятно заранее. Уверен, что неудачная серия “Астаны” в играх плей-офф Единой лиги получит свое продолжение. У казахстанцев нет шансов выиграть хотя бы один матч у ЦСКА, даже дома».

«Локомотив-Кубань» (4-е место) — «УНИКС» (5-е место).

Самая ровная и непредсказуемая пара плей-офф-2016/17. В регулярном сезоне краснодарцы дважды взяли верх над УНИКСом и имеют преимущество своей площадки. Однако финалист прошлогоднего розыгрыша Единой лиги имеет свои козыри в этой серии: длинную скамейку запасных, подобранную под Евролигу и одного из лучших снайперов турнира Кита Лэнгфорда. К тому же у казанцев будет время восстановиться после очень сложного сезона в Евролиге.

Чемпион Европы Никита Моргунов: «Победителя этой пары предсказать очень сложно. Обе команды будут до последнего бороться за путевку в Евролигу. В такой ситуации трудно себе представить, что кто-то из игроков не выложится на максимум. Я не исключаю, что в этой серии будет сыграно максимальное количество поединков. Нас ждут очень интересные микродуэли, которые во многом и будут решающими: Лэнгфорд-Коллинс, Параховский-Вуюкас, Колом-Рочести… .

Виталий Носов: «В этой паре я отдаю предпочтение «Локомотиву». Думаю, что серия не закончится в три матча, но в итоге краснодарцы возьмут верх. После прихода Саши Обрадовича у команды наладилось отличное взаимодействие в защите. Они смогут сдержать Лэнгфорда и Колома. Обидно, что «Локо» уступил в полуфинале Еврокубка «Уникахе». Иначе краснодарцы бы уже выполнили главную задачу на сезон — квалифицировались в Евролигу-2017/18. Теперь эта задача практически невыполнима. Даже в случае победы над УНИКСом краснодарцы выходят на ЦСКА, обыграть которых в серии практически нереально. Хотя для повышения интереса к нашему баскетболу это просто необходимо.

«Зенит» (2-е место) — ВЭФ (7-е место).

Петербургский клуб завершил регулярный сезон на самом высоком месте в своей истории. Команда Василия Карасева дважды взяла верх над «Химками» и по разу над УНИКСом, «Локомотивом» и ЦСКА. Лидеры «Зенита» — Сергей Карасев и Стефан Маркович обрели отличное взаимопонимание, а укрепивший команду по ходу сезона защитник Демонте Харпер добавил вариативности в атаке. Силу клуба с берегов Нивы проверит рижский ВЭФ, практически полностью сменивший команду перед началом сезона. В Ригу вернулись опытные игроки Янис Блумс, Армандс Шкеле и Марекс Мейерис, а также удалось подписать контракты сразу с несколькими сильными легионерами.

Никита Моргунов: «Зенит», скорее всего, обыграет ВЭФ в трех матчах. При всем уважении к рижскому клубу, это команды разного уровня. Петербурский клуб с момента своего существования удачно играет в Единой лиге и в этом году как никогда близок к выходу в финал. У них подобрался очень сплоченный состав, а Сергей Карасев вернулся из НБА с желанием доказать, что в США его способности недооценили. Дуэль Карасева и Алексея Шведа в полуфинале станет яркой вывеской Единой лиги.

«Химки» (3-е место) — «Енисей» (6-е место).

В последнем туре регулярного сезона «Химки» отстояли стратегически важное третье место, которое позволяет подмосковной команде встретиться с ЦСКА только в финале Единой лиге. Однако для выхода в решающую стадию подопечным Душко Ивановича для начала необходимо пройти неуступчивый «Енисей». Красноярская команда стала главным открытием сезона. Клуб с одним из самых скромных бюджетов в лиге (около 250 млн рублей в год) одержал рекордные 13 побед: перед «Енисеем» не смогли устоять даже такие гранды российского баскетбола, как УНИКС и «Локомотив». Правда от «Химок» коллектив Олега Окулова потерпел два разгромных поражения.

Виталий Носов: «Енисей» уже выполнил задачу на сезон. Окулов создал очень симпатичную команду, потрепавшую нервы всем нашим лидерам. «Химкам» будет нелегко в этой серии, но не думаю, что она затянется. Для команды Душко Ивановича это будет хорошая тренировка перед полуфиналом. Мне кажется, что серия «Химки"-«Зенит» станет главным украшением плей-офф. На кону стоит путевка в Евролигу, главная цель сезона для обоих коллективов.