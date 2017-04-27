Баскетболистки «Надежды» обыграли московское «Динамо» и стали бронзовыми призерами ЧР
МОСКВА, 27 апр —
Р-Спорт. Баскетболистки оренбургской «Надежды» обыграли московское «Динамо» в третьем матче серии плей-офф за третье место чемпионата России и выиграли бронзовые медали турнира.
Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась победой гостей со счетом 77:70 (13:12, 27:20, 14:15, 23:23).
Самой результативной баскетболисткой в составе победительниц стала Наталья Жедик, набравшая 17 очков. У «Динамо» блеснула Кэти Рэй Эбзери, в активе которой 20 очков.
«Надежда» победила в серии со счетом 3−0. В серии за золото чемпионата России встречаются УГМК (Екатеринбург) и «Динамо» (Курск). Счет в этой серии 2−1 в пользу курянок.
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