Баскетболистки «Надежды» обыграли московское «Динамо» и стали бронзовыми призерами ЧР

Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась победой гостей со счетом 77:70 (13:12, 27:20, 14:15, 23:23).

Самой результативной баскетболисткой в составе победительниц стала Наталья Жедик, набравшая 17 очков. У «Динамо» блеснула Кэти Рэй Эбзери, в активе которой 20 очков.

«Надежда» победила в серии со счетом 3−0. В серии за золото чемпионата России встречаются УГМК (Екатеринбург) и «Динамо» (Курск). Счет в этой серии 2−1 в пользу курянок.