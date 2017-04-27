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27 апреля 2017, 19:23 | Баскетбол | Р-Спорт

Баскетболистки курского «Динамо» вышли вперед в финальной серии чемпионата РФ с УГМК

МОСКВА, 27 апр — Р-Спорт. Баскетболистки курского «Динамо» обыграли екатеринбургский УГМК в третьем матче финальной серии чемпионата России.

Встреча, прошедшая в четверг в Екатеринбурге, завершилась победой гостей со счетом 78:62 (29:13, 16:14, 19:21, 14:14). Самой результативной баскетболисткой в составе победительниц стала Ннемкади Огвумике, набравшая 16 очков и сделавшая 9 подборов. У УГМК выделялась Дайана Таурази, в активе которой 16 очков.

Счет в серии до трех побед стал 2−1 в пользу «Динамо». Четвертый матч пройдет 28 апреля в Екатеринбурге.
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