Баскетболистки «Динамо» (Новосибирск) обыграли «Спарту энд К» в серии за 7-е место ЧР
МОСКВА, 27 апр —
Р-Спорт. Баскетболистки новосибирского «Динамо» выиграли у подмосковной «Спарты энд К» серию плей-офф за седьмое место в чемпионате России.
Решающая встреча, прошедшая в четверг в Новосибирске, завершилась со счетом 67:60 (16:17, 20:17, 18:17, 13:9) в пользу «Динамо». У победительниц лучшей на паркете была Тамара Тэтхем, оформившая
Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу «Динамо», занявшего 7-е место в чемпионате России. «Спарта энд К» замкнула первую восьмерку.
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