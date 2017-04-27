Баскетболистки «Динамо» (Новосибирск) обыграли «Спарту энд К» в серии за 7-е место ЧР

Решающая встреча, прошедшая в четверг в Новосибирске, завершилась со счетом 67:60 (16:17, 20:17, 18:17, 13:9) в пользу «Динамо». У победительниц лучшей на паркете была Тамара Тэтхем, оформившая дабл-дабл (18 очков + 11 подборов). У гостей дабл-дабл сделала Уитни Кира Найт (13 очков + 10 подборов).

Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу «Динамо», занявшего 7-е место в чемпионате России. «Спарта энд К» замкнула первую восьмерку.