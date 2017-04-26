Зоран Лукич возвращается на пост главного тренера «Нижнего Новгорода»

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Новым главным тренером БК «Нижний Новгород» станет 45-летний Зоран Лукич. По информации «Известий», о назначении сербского специалиста будет объявлено в ближайшее время. На этом посту Зоран Лукич сменит 32-летнего Артурса Шталбергса. Латвиец не смог выполнить главную задачу на сезон: клуб занял лишь девятое место в регулярном сезоне и не смог квалифицироваться в плей-офф Единой лиги ВТБ.

Уход Шталбергса прокомментировал председатель правления «Нижнего Новгорода», победитель Евролиги Сергей Панов.

— У Шталбергса закончился контракт, — отметил Сергей Панов. — В спорте всё определяет результат, поэтому, несмотря на большую симпатию к Артурсу, мы решили его не продлевать. Он получил бесценный опыт в качестве тренера команды Единой лиге ВТБ и проделал продуктивную работу с нашими молодыми игроками. Артурс — перспективный тренер, у которого еще всё впереди. Мы желаем ему удачи в продолжении карьеры.

При этом Сергей Панов отказался комментировать назначение Зорана Лукича на пост тренера команды.

— Лукич? Наберитесь терпения, скоро мы объявим имя нового главного тренера, — заверил он.

Зоран Лукич был главным тренером «Нижнего Новгорода» с 2008 по 2014 год. За шесть лет серб превратил клуб из середняка суперлиги Б в одного из лидеров российского баскетбола. Пиком работы Лукича стал сезон-2013/14. Молодой коллектив, составленный в основном из российских игроков, дошел до полуфинала Еврокубка, уступив будущему победителю — испанской «Валенсии», и вышел в финал Единой лиги ВТБ.

В такое развитие событий не верил никто — начиная от баскетбольных экспертов и заканчивая игроками команды, которым приходилось сдавать отпускные билеты после каждой выигранной серии. В плей-офф «Нижний Новгород» переиграл «Астану» (2−0), «Химки» (3−0) и «Летувос Ритас» (3−1), уступив лишь московскому ЦСКА (0−3).

Серебряные медали Единой лиги позволили «Нижнему Новгороду» впервые в своей истории принять участие в главном баскетбольном турнире Европы — Евролиге. Однако с грандами европейского баскетбола команда играла уже без Лукича. Преемником серба стал латвиец Айнарс Багатскис, а Лукич подписал контракт с турецким «Банвитом». Лукич объяснил это решение желанием сменить обстановку, а руководитель клуба Сергей Панов — ограниченными финансовыми возможностями «Нижнего Новгорода».

По итогам 2014 года Лукича признали тренером года в Сербии, однако закрепиться в чемпионате Турции у него не получилось. Несмотря на длительный контракт с «Банвитом», тренер был уволен спустя полгода и оставался без работы вплоть до возвращения в Россию. В марте 2017 года Лукич занял пост спортивного директора «Нижнего Новгорода», а после увольнения Шталбергса вновь займет место главного тренера российского клуба.

Перспективы Лукича повторить достижения сезона-2013/14 прокомментировал чемпион Европы, баскетбольный эксперт Никита Моргунов.

— Не стоит думать, что союз «Нижнего Новгорода» и Лукича — это уже залог успеха, — пояснил эксперт. — Вводные нового сезона будут совершенно другими. В составе команды уже нет таких игроков, как Рочести, Хвостов, Коробков… Поэтому стоит подождать и понять, какой курс развития возьмет нижегородский клуб. Только после этого можно будет сделать прогноз относительно перспектив клуба под руководством Лукича.

Стоит отметить, что в период двухлетнего простоя Лукича сватали не только во многие клубы Единой лиги ВТБ, но и в мужскую сборную России. В итоге Российская федерация баскетбола (РФБ) остановила свой выбор на Сергее Базаревиче.