ЦСКА снова первый, Швед — лучший
«СЭ» подводит итоги регулярного чемпионата.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Доминирование ЦСКА на внутренней арене продолжается. Свое первое поражение в Единой лиге армейцы в нынешнем сезоне потерпели лишь 4 декабря в выездной игре с «Локомотивом» (74:83). Второе — в феврале, уступив набравшему ход «Зениту» (77:90) в
Можно, конечно, вспомнить про травмы лидера «Химок» Алексея Шведа,
РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ
Долгое время на первых ролях в Единой лиге были иностранцы. Это связано как с высоким уровнем зарплат, так и отсутствием ярких молодых российских игроков. Благодаря возвращению из НБА Алексея Шведа и Сергея Карасева этот пробел наконец ликвидирован. Карасев сделал правильный выбор, перейдя в команду, которую возглавляет его отец. В итоге система игры «Зенита» помогла раскрыть сильные стороны Сергея.
Швед же своей игрой подтвердил статус лучшего российского баскетболиста. Еще сезон выступлений на таком уровне — и уже встанет вопрос о второй попытке Алексея закрепиться за океаном. Неудивительно, что именно команды этих игроков заняли второе и третье места по итогам регулярки и считаются главными конкурентами ЦСКА в борьбе за титул.
Но если даже «Зениту» и «Химкам» не хватит силенок, чтобы сместить армейцев с трона, мы все равно можем порадоваться, что на афишах Единой лиги теперь будут красоваться не только Теодосич, Де Коло и Лэнгфорд. И понадеяться, что на этот же уровень поднимется и Дмитрий Хвостов, игре которого в этом сезоне не хватало стабильности.
ПРОБЛЕМЫ УНИКСА, ПРОВАЛ «АВТОДОРА»
И Казань, и Саратов — прекрасные примеры того, что в баскетболе побеждают именно команды, а не отдельные — даже самые звездные — игроки. Никто не станет спорить с тем, что Кит Лэнгфорд провел выдающийся сезон. Но при этом УНИКС демонстрировал столь нестабильную игру, что провалился в Евролиге и финишировал лишь пятым в регулярке Единой лиги, получив сложного противника на старте
«Автодор» и вовсе впервые за несколько лет своего участия в лиге остался без
Если игра в атаке завязана на одном человеке, а остальные баскетболисты теряются, то стоит противнику закрыть лидера — и на успех рассчитывать сложно. А если при этом команда не умеет играть в обороне — жди беды. «Автодор» в среднем позволял набирать своим оппонентам 91,0 очка за игру — хуже показатели только у «Пармы». В первой восьмерке больше, чем УНИКС, позволял набирать своим противникам только «Енисей». Так что итоговое положение команд вполне закономерно.
ВОПРОСЫ К ОРГАНИЗАТОРАМ
Их на самом деле накопилось немало. Но самый очевидный: зачем нужны искусственные расширения? В нынешних политических и экономических условиях невозможно собрать такой же состав участников, как три года назад. Но в прошлом сезоне в Единой лиге
Все знают, что Пермь — один из самых баскетбольных городов России. Никто не сомневается в праве «Пармы» пойти на повышение — она его заслужила. Но зачем делать это в последний момент, не давая клубу провести нормальную селекцию и появиться в лиге, будучи конкурентоспособной? Почему в других странах о начале процесса расширения объявляют за несколько лет, а у нас дают на это несколько месяцев?
Несмотря на провал «Пармы», лично я надеюсь, что клуб выступит и в следующем сезоне, хорошо поработав над укреплением состава. Но руководству лиги пора перестать наступать на одни и те же грабли. Заявку на следующий сезон вроде бы собираются подавать «Самара» и МБА. И если самарцы шли к этому постепенно, то зачем лиге команда, ставшая 10-й в суперлиге и не попавшая даже в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter