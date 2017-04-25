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Доминирование ЦСКА на внутренней арене продолжается. Свое первое поражение в Единой лиге армейцы в нынешнем сезоне потерпели лишь 4 декабря в выездной игре с «Локомотивом» (74:83). Второе — в феврале, уступив набравшему ход «Зениту» (77:90) в Санкт-Петербурге. И это единственные команды в лиге, сумевшие обыграть ЦСКА по ходу нынешней регулярки.

Можно, конечно, вспомнить про травмы лидера «Химок» Алексея Шведа, из-за которых он пропустил обе игры с красно-синими, но факт остается фактом: даже в условиях ограниченной ротации при насыщенном календаре после изменения формата Евролиги ЦСКА хватает сил, чтобы проиграть всего дважды за сезон и иметь по итогам регулярки среднюю разницу набранных/пропущенных очков «+20». И на данный момент не видно, кто может остановить Теодосича, Де Коло и компанию.

РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ

Долгое время на первых ролях в Единой лиге были иностранцы. Это связано как с высоким уровнем зарплат, так и отсутствием ярких молодых российских игроков. Благодаря возвращению из НБА Алексея Шведа и Сергея Карасева этот пробел наконец ликвидирован. Карасев сделал правильный выбор, перейдя в команду, которую возглавляет его отец. В итоге система игры «Зенита» помогла раскрыть сильные стороны Сергея.

Швед же своей игрой подтвердил статус лучшего российского баскетболиста. Еще сезон выступлений на таком уровне — и уже встанет вопрос о второй попытке Алексея закрепиться за океаном. Неудивительно, что именно команды этих игроков заняли второе и третье места по итогам регулярки и считаются главными конкурентами ЦСКА в борьбе за титул.

Но если даже «Зениту» и «Химкам» не хватит силенок, чтобы сместить армейцев с трона, мы все равно можем порадоваться, что на афишах Единой лиги теперь будут красоваться не только Теодосич, Де Коло и Лэнгфорд. И понадеяться, что на этот же уровень поднимется и Дмитрий Хвостов, игре которого в этом сезоне не хватало стабильности.

ПРОБЛЕМЫ УНИКСА, ПРОВАЛ «АВТОДОРА»

И Казань, и Саратов — прекрасные примеры того, что в баскетболе побеждают именно команды, а не отдельные — даже самые звездные — игроки. Никто не станет спорить с тем, что Кит Лэнгфорд провел выдающийся сезон. Но при этом УНИКС демонстрировал столь нестабильную игру, что провалился в Евролиге и финишировал лишь пятым в регулярке Единой лиги, получив сложного противника на старте плей-офф. Конечно, серия казанцев с «Локомотивом» станет украшением первого раунда, но, думается, в УНИКСе бы предпочли этого избежать.

«Автодор» и вовсе впервые за несколько лет своего участия в лиге остался без плей-офф, но при этом форвард Николас Миннерат стал самым результативным игроком сезона, набрав в заключительном матче регулярки с ВЭФом 35 очков.

Если игра в атаке завязана на одном человеке, а остальные баскетболисты теряются, то стоит противнику закрыть лидера — и на успех рассчитывать сложно. А если при этом команда не умеет играть в обороне — жди беды. «Автодор» в среднем позволял набирать своим оппонентам 91,0 очка за игру — хуже показатели только у «Пармы». В первой восьмерке больше, чем УНИКС, позволял набирать своим противникам только «Енисей». Так что итоговое положение команд вполне закономерно.

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ВОПРОСЫ К ОРГАНИЗАТОРАМ

Их на самом деле накопилось немало. Но самый очевидный: зачем нужны искусственные расширения? В нынешних политических и экономических условиях невозможно собрать такой же состав участников, как три года назад. Но в прошлом сезоне в Единой лиге как-то оказалась «Вита», в этом — на смену грузинскому клубу экстренно позвали «Парму». Что в итоге? Каждая из этих команд сумела одержать лишь по одной победе за весь чемпионат.

Все знают, что Пермь — один из самых баскетбольных городов России. Никто не сомневается в праве «Пармы» пойти на повышение — она его заслужила. Но зачем делать это в последний момент, не давая клубу провести нормальную селекцию и появиться в лиге, будучи конкурентоспособной? Почему в других странах о начале процесса расширения объявляют за несколько лет, а у нас дают на это несколько месяцев?