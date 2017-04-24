«Вологда-Чеваката» завоевала пятое место чемпионата России, обыграв МБА
МОСКВА, 24 апр —
Р-Спорт. Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» победили московскую МБА в серии плей-офф за пятое место чемпионата России.
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Вторая встреча серии, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась со счетом 75:68 (19:8, 24:20, 15:15, 17:25) в пользу гостей. У победительниц лучшей на паркете была Эмма Кэннон, оформившая
Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу «Вологды-Чевакаты».
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