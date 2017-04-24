«Вологда-Чеваката» завоевала пятое место чемпионата России, обыграв МБА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вторая встреча серии, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась со счетом 75:68 (19:8, 24:20, 15:15, 17:25) в пользу гостей. У победительниц лучшей на паркете была Эмма Кэннон, оформившая дабл-дабл (16 очков + 12 подборов). У МБА 22 очка набрала Карина Низамова.

Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу «Вологды-Чевакаты».