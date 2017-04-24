ЖБК «Спарта энд К» сравнял счет в серии с «Динамо» (Новосибирск) за 7-е место ЧР

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Игра, прошедшая в понедельник в Видном, закончилась со счетом 76:65 (17:22, 22:8, 16:16, 21:19) в пользу хозяек площадки. В составе победительниц самой результативной стала Дарья Колосовская, набравшая 12 очков. Дабл-дабл у «бело-голубых» оформила Тамара Тэтхем (17 очков + 11 подборов).

Счет в серии до двух побед стал равным — 1−1. Решающий матч пройдет 27 апреля в Новосибирске.