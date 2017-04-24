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24 апреля 2017, 22:20 | Баскетбол | Р-Спорт

ЖБК «Спарта энд К» сравнял счет в серии с «Динамо» (Новосибирск) за 7-е место ЧР

МОСКВА, 24 апр — Р-Спорт. Баскетболистки подмосковной «Спарты энд К» победили «Динамо» из Новосибирской области во втором матче серии плей-офф за седьмое место чемпионата России.

<em>МОСКВА 24 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Баскетболистки подмосковной Спарты энд К победили Динамо из Новосибирской области во втором матче серии <nobr>плей-офф</nobr> за седьмое место чемпионата России. Увеличить
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Игра, прошедшая в понедельник в Видном, закончилась со счетом 76:65 (17:22, 22:8, 16:16, 21:19) в пользу хозяек площадки. В составе победительниц самой результативной стала Дарья Колосовская, набравшая 12 очков. Дабл-дабл у «бело-голубых» оформила Тамара Тэтхем (17 очков + 11 подборов).

Счет в серии до двух побед стал равным — 1−1. Решающий матч пройдет 27 апреля в Новосибирске.
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