ЖБК «Спарта энд К» сравнял счет в серии с «Динамо» (Новосибирск) за 7-е место ЧР
МОСКВА, 24 апр —
Р-Спорт. Баскетболистки подмосковной «Спарты энд К» победили «Динамо» из Новосибирской области во втором матче серии плей-офф за седьмое место чемпионата России.
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Игра, прошедшая в понедельник в Видном, закончилась со счетом 76:65 (17:22, 22:8, 16:16, 21:19) в пользу хозяек площадки. В составе победительниц самой результативной стала Дарья Колосовская, набравшая 12 очков.
Счет в серии до двух побед стал равным — 1−1. Решающий матч пройдет 27 апреля в Новосибирске.
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