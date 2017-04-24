Баскетболистки курского «Динамо» сравняли счет в финальной серии чемпионата России с УГМК

Счет в серии до трех побед стал 1−1. Третий матч финала чемпионата России пройдет 27 апреля в Екатеринбурге.

Во второй встрече серии за третье место московское «Динамо» в гостях уступило оренбургской «Надежде» (51:99). Счет в серии до трех побед 2−0 в пользу команды из Оренбурга.