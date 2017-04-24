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https://sport.mail.ru/news/basketball/29537874/
24 апреля 2017, 21:12 | Баскетбол | ТАСС

Баскетболистки курского «Динамо» сравняли счет в финальной серии чемпионата России с УГМК

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Курское «Динамо» победило екатеринбургский УГМК со счетом 64:54 во втором матче финальной серии чемпионата России по баскетболу среди женщин. Встреча прошла в Курске.

Счет в серии до трех побед стал 1−1. Третий матч финала чемпионата России пройдет 27 апреля в Екатеринбурге.

Во второй встрече серии за третье место московское «Динамо» в гостях уступило оренбургской «Надежде» (51:99). Счет в серии до трех побед 2−0 в пользу команды из Оренбурга.
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